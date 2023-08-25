На 132-м году жизни скоропостижно скончался сенатор Затычкин

Трагическое известие не оставило равнодушным всех жителей Российской империи – на 132-м году жизни в своём подмосковном тереме скоропостижно скончался сенатор, граф Владимир Затычкин, представлявший в верхней палате Народного сборища Магаданскую область.

Многие знали графа как великого государственника, доброго и отзывчивого человека.

«Я очень хорошо знал Володю, и надеялся, что он будет жить вечно. Казалось бы, какая глупость – умирать в тридцатых годах, будучи материально обеспеченным, не солидно, – заметил боярин Александр Мясников. – Я лично агитировал его прибегнуть к услугам трансгуманизма. Ладно десять лет назад мы всей страной искали почку, но после разделения на сословия дефицита донорских органов не наблюдается – у любого зажмурившегося холопа можно изъять необходимое».

Причин для скоропостижной кончины выдающегося сына Отечества не было – граф Затычкин вёл здоровый образ жизни и даже был чемпионом империи по спортивному покеру.

«У Володи было лошадиное здравие. Кто бы мог подумать, что он захлебнётся в джакузи. Вся страна скорбит», – рассказал друг покойного, сенатор, граф Сергей Милованов.

У скончавшегося сенатора осталось 4 официальные супруги и 18 официальных детей. Родственникам графа будет оказана помощь за счёт средств Фонда национального благосостояния. Против владельца фирмы, установившей в тереме графа Затычкина неисправное джакузи, возбуждено уголовное дело.

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