 

Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

25.08.2023, 11:05, Новости дня
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Столица выделяет грант на строительство корпусов Московского квантового кластера. Он разместится в инновационном центре “Сколково”, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в в корпусах кластера разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы, мелкосерийное производство.

“Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года”, – сообщил Собянин.

По словам мэра, в проект инвестируют около 6,5 миллиарда рублей. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставит льготные инвестиционные кредиты по ставке 3%.

В ходе деловой сессии Московского урбанистического форума в “Зарядье” Собянин рассказал, что динамика развития столичной промышленности в два раза превышает средние региональные показатели. Крупнейшими перспективными проектами градоначальник назвал кластеры фотоники и электроники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиационных систем.

За последние годы объем промышленного производства в Москве увеличился в три раза. В столице действует более четырех тысяч индустриальных предприятий.


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