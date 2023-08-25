 

Книги по вселенной «Warhammer» будут рекомендованы для внеклассного чтения старшеклассников

25.08.2023, 9:33, Разное
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В преддверии нового учебного года министерство просвещения опубликовало обновленный список литературы, рекомендованной для внеклассного чтения учащихся.

В рекомендациях, помимо отсутствия значительного количества произведений зарубежных авторов, читатели обнаружили книги, написанные по известной вселенной «Warhammer 40000».

По словам источника в ведомстве, старая внеклассная литература не смогла пройти проверку временем. Множество из этих книг были внесены в списки еще при президенте Ельцине, которые не пересматривались десятилетиями. Десятки произведений зарубежных авторов попросту морально устарели, а новых книг, продвигающих среди молодёжи традиционные ценности, кроме «Вархаммера» и не осталось.

Дэн Абнетт, Аарон Дембски-Боуден, Сэнди Митчелл и другие займут места на пьедестале славы вместе с остальными мэтрами детской литературы, такими как Туве Янсон, Антуан де Сент-Экзюпери, Илья Масодов и Джек Лондон. Их произведения школьники будут обязаны прочитать во время летних каникул, а впоследствии смогут обсудить их со своими учителями во время уроков о важном. Это первый в мировой практике опыт по внедрению тёмного фэнтези в рамки классической школьной программы.

– Мы, в отличие от остального мира, не стоим на месте, – заявил советник Минпросвещения Владимир Мединский. – Родителям надоело по десятому кругу перечитывать со своими детьми эти ужасные западные «Фаренгейты» Брэдбери, будь трижды проклято его имя. Поэтому мы спросили старшеклассников, какую последнюю книгу они прочитали. Хоть множество и ответили, что не заинтересованы в этом, однако именно Вселенная гордого «Империума человечества» лидировала в опросе. Новые книги для нового поколения, новые авторы для будущего России… Вперёд, Россия!

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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