Скандалы: Акционеры владельца ЗЭМЗ оттесняют кипрский бизнес

А австрийский долг на миллионы евро уводят в Москву

Кипрская компания обвинила акционеров владельца «Златоустовского электрометаллургического завода» в размывании ее доли и фактической попытке вытеснения из бизнеса. Ikisis Trading Limited настаивала на признании недействительным дополнительного выпуска акций «Стил Трейд Компани», которое согласовывалось «ТД МЗ КО» и Dengton Investments LTD с Сейшел. Впрочем, отстоять свою позицию в суде первой инстанции фирма не смогла и теперь продолжает отбиваться по иску, в котором акции требуют забрать у нее.

Эти операции связаны с Ириной Шустиковой – гражданкой Украины, судя по всему, зарегистрированной в Словении, по информации спецслужб, приходившейся, к прочему, супругой Дмитрию Герасименко – беглому бизнесмену, заведенному на «Красный октябрь», как он сам говорил, «с подачи УВЗ». Пока же кредиторы продолжают разбираться с колоссальными долгами «Златоустовского электрометаллургического завода». В частности, обязательства Smart Stahl GmbH из Австрии, которое может быть связано все с тем же Герасименко, сейчас передаются новому неизвестному игроку – «ТехПром». Речь идет о миллионах евро, а сама фирма из Москвы уже засветилась в сделках с активами «Группы РСЛ».

Арбитражный суд Челябинской области принял решение по иску Ikisis Trading Limited (Кипр) к АО «Стил Трейд Компани» – владельцу обанкротившегося «Златоустовского электрометаллургического завода» – и уральскому Главному управлению ЦБ РФ.

Иностранная компания требовала признать недействительными дополнительный выпуск ценных бумаг «Стил Трейд Компани» и решение управления ЦБ о государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Уточним, «Стил Трейд Компани» было зарегистрировано в 2014 году. Уставный капитал АО тогда составил 20 тыс. рублей и был разбит на 20 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций с номинальной стоимостью одной ценной бумаги в 1 рубль. В определенный момент Ikisis Trading Limited стало владельцем 9798 бумаг, что составляет 49% от общего числа голосующих акций АО.

Впрочем, в 2020 году было проведено общее собрание акционеров «Стил Трейд Компани», на котором решили увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций, объем был определен в 200 млн штук стоимостью 1 рубль за акцию. Далее вопрос проработали еще раз. В собраниях акционеров приняли участие АО «ТД МЗ КО» (2 акции) и Dengton Investments LTD (Сейшелы; 10 200 акций). Летом 2022 года Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска.

Отметим, акции размещались по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей был определен из АО «Развитие промышленности», которое, как сообщала «Правда УрФО», судя по всему, связано с Павлом Кротовым, упоминаемым федеральными СМИ как «человек из окружения Рамзана Кадырова», и небольшой фирмы из Москвы с 1 декларируемым сотрудником и 28 тыс. чистой прибыли по итогам 2022 года – ООО «Тоффу».

Представители Ikisis Trading Limited, в свою очередь, посчитали, что данные решения существенно нарушают их права. «<…> полагает, что проведенный дополнительный выпуск акций является недействительным, поскольку имела место недобросовестная эмиссия, выпуск акций зарегистрирован на основании документов, содержащих недостоверную информацию, нарушено преимущественное право истца на приобретение акций. Проведенный дополнительный выпуск акций направлен на увеличение уставного капитала <…> с целью размытия мажоритарного пакета истца, нивелировав его действенное участие в управлении делами общества, влекущее изменение стоимости причитающегося ему пакета. Действия ответчиков привели к уменьшению размера пакета акций, принадлежащих истцу, доказательств экономической обоснованности дополнительной эмиссии акций общества не имеется», – следовало из позиции иностранной организации, предоставленной в арбитраж.

Впрочем, суд пришел к иным выводам, посчитав, что проведенные процедуры соответствовали законодательству, и отказал Ikisis Trading Limited. Решение на текущий момент в силу не вступило, данные об апелляции пока отсутствуют.

Ранее «Правда УрФО» подробно рассказывала о многочисленных конфликтах вокруг акций «Стил Трейд Компани» и доли в «Златоустовском электрометаллургическом заводе». Так, ФАС РФ удалось добиться признания недействительным договора купли-продажи 100% в уставном капитале ЗЭМЗ. Данное соглашение заключалось между АО «Торговый Дом «Металлургический завод «Красный Октябрь» и вышеупомянутым «Стил Трейд Компани». В ведомстве указывали, что в результате сделки в числе инвесторов стратегического предприятия – ЗЭМЗ – оказался иностранный участник – гражданка Украины Шустикова Ирина Анатольевна.

Тогда же было вскрыто, что Шустикова, которая, судя по всему, зарегистрирована в Словении, исходя из информации ФСБ, является супругой Дмитрия Герасименко – беглого бизнесмена, ранее бенефициара группы «Красный октябрь», к которой относились и «Стил Трейд Компани», и ЗЭМЗ.

Кроме того, издание разбирало спор, в рамках которого было принято решение о списании с лицевого счета Шустиковой акций «Стил Трейд Компани» в количестве 10 200 и зачислении их компании Dengton Investments LTD (Сейшелы). Бенефициаром последней в документах упоминался некто Бобренев Е.В., гражданин Российской Федерации.

Также в арбитраже сейчас рассматривается требование АО «ТД Металлургический завод «Красный октябрь» о признании недействительным договора купли-продажи акций «Стил Трейд Компани», заключенного между Шустиковой и Ikisis Trading Limited, и зачислении их на лицевой счет Red October International S.A. (Швейцария).

В документах этого спора отмечалось, что исходя из реестра владельцев ценных бумаг «Стил Трейд Компани», Ikisis Trading Limited является собственником 9798 акций, Шустикова – 10 200 акций, а «ТД МЗ КО» – двух ценных бумаг. Вероятно, такая конфигурация существовала до решений по Dengton Investments LTD и по дополнительной эмиссии. Сейчас, согласно «Контур.Фокус», уставной капитал «Стил Трейд Компани» – 10 млн рублей, а сама организация находится в процессе присоединения к другому юридическому лицу.

«Правда УрФО» также подробно сообщала о многомиллиардных конфликтах вокруг банкротства ЗЭМЗ и появлении в деле АО «Группа РСЛ». Кроме того, издание рассказывало об оспоренной сделке со Smart Stahl GmbH (Вена, Австрия) более чем на 9 млн евро. Отметим, иностранные медиа связывали Smart Stahl GmbH все с тем же Дмитрием Герасименко, указывая на якобы приобретение движимого имущества прокатного цеxа лиепайского завода Liepājas metalurgs в Латвии австрийской фирмой. Сейчас требования ЗЭМЗ к иностранной компании на указную перешли некоему ООО «ТехПром» из Москвы.

Напомним, ЗЭМЗ входил в группу «Красный октябрь» бизнесмена Дмитрия Герасименко. Сам Герасименко утверждал в общении со СМИ, что на «Красный октябрь» попал по приглашению топ-менеджмента «Уралвагонзавода». Впрочем, впоследствии предприниматель стал фигурантом ряда уголовных дел, был объявлен в международный розыск, и как сообщалось, скрывался на Кипре. Далее Герасименко сообщил, что «исчерпал ресурсы» и продал контроль в группе, владеющей ВМК «Красный Октябрь», и ЗЭМЗ вышеупомянутому Павлу Кротову. Впоследствии на базе ЗЭМЗ было организовано ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ).

Андрей Щербов

Оригинал материала: “Правда УРФО”