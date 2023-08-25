Кардиолог Крулев назвал симптомы атеросклероза

Атеросклероз, определяемый как накопление бляшек в кровеносных артериях и сосудах, может вызвать боль в груди при ходьбе. Это состояние, которое увеличивает риск инфаркта и инсульта, обнаруживается симптомами, которые рассказывает кардиолог Константин Крулев.

Основной симптом атеросклероза – стенокардия. Это проявляется как сжимающая боль в груди, возникающая при ходьбе и утихающая в состоянии покоя, по словам доктора Крулева. Состояние артерий, как сказал кардиолог, также можно оценить через общее состояние при быстрой ходьбе.

Человек, который может легко подняться на пятый этаж без неудобств, с большой вероятностью не страдает от атеросклероза, отмечает специалист. Боли, возникающие при ходьбе, могут свидетельствовать о проблемах с артериями сердца и ног. Поэтому наличие болей в груди или конечностях (например, в икроножных мышцах) может указывать на эту сосудистую патологию.

Атеросклероз, поражающий сосуды мозга, может проявиться эпизодами головокружения и проблемами с памятью. Доктор Крулев подчеркивает, что состояние артерий можно отслеживать с помощью сканирующих процедур в рамках профилактических обследований.