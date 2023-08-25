Полномочия ППК «Роскадастр» расширили для эффективного управления геоданными

Росреестр продолжает расширять полномочия публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр» в области земли и недвижимости. Начиная с 1 января 2024 года, Росреестр предлагает передать компании полномочия по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки (ГКО). Это делегирование не отнимает контроля у Росреестра над работой ППК в отношении ГКО. Новые полномочия позволят Росреестру сконцентрироваться на глобальных задачах цифровизации геоданных для более эффективного управления.

Важно отметить, что передача полномочий сопровождается обещанным улучшением доступности услуг по оспариванию результатов кадастровой оценки. В будущем граждане и бизнес смогут воспользоваться этим национальной платформой для пространственных данных.

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года Росреестр будет делегировать ППК «Роскадастр» полномочия по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки (ГКО). В настоящее время Росреестр самостоятельно занимается этим процессом, но проведение ГКО осуществляют бюджетные учреждения в регионах, которые являются источником данных для фонда. Росреестр следит за правильностью и своевременностью выполнения полномочий этими учреждениями. С новой конструкцией этот мониторинг будет распространяться и на ППК «Роскадастр».

Поправки фактически разделяют работу с данными на две сферы: содержание и регулирование. Первое будет передано ППК, второе останется в компетенции Росреестра.

Передача дополнительных полномочий ППК «Роскадастр» соответствует оптимизации управления в области земли и недвижимости. Компания была создана в 2021 году как государственная компания полного цикла, с целью взять на себя инфраструктуру и исполнение рыночных функций Росреестра. Она унаследовала полномочия от бюджетных учреждений «ФКП Росреестра» и «Центр геодезии, картографии и пространственных данных», а также акционерных обществ «Ростехинвентаризация — БТИ» и «Роскартография». Недавно Росреестр также предложил передать ППК «Роскадастр» выполнение всех комплексных кадастровых работ за счет федерального бюджета, что ранее осуществлялись рыночными игроками по госконтрактам в регионах.

Это перемещение полномочий в ППК «Роскадастр» обусловлено стратегической потребностью правительства в цифровизации всех геоданных в России. Данная инициатива включает данные о земле, недвижимости, правах и кадастровой оценке на платформе «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Чтобы обеспечить качественные данные, Росреестр работает над улучшением проведения ГКО в регионах. В конце 2022 года был завершен единый цикл ГКО по унифицированной методологии. Ранее регионы самостоятельно определяли кадастровую стоимость, что приводило к устареванию данных на долгие годы, негативно сказываясь на бюджетах.

Законопроект представляет следующий шаг в стремлении к более эффективному управлению геоданными и цифровой трансформации в сфере земли и недвижимости.