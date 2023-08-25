 

Илон Маск: Падение самолета Евгения Пригожина – возможная “психологическая операция”

25.08.2023, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск, высказал предположение о том, что авиакатастрофа, в которой разбился самолет Embraer Legacy с Евгением Пригожиным на борту, может быть осуществлена как часть “психологической операции”. Эту идею он поделился в своем аккаунте X на платформе Twitter.

“Произошло это событие несколько дольше, чем я ожидал. Тем не менее, существует небольшой шанс, что всё это оказалось частью психологической операции”, – прокомментировал Маск.

Таким образом, бизнесмен отозвался на комментарий одного из пользователей соцсети, который отметил, что случившееся происшествие “не заставило себя долго ждать”. Эта дискуссия развернулась в ответ на публикацию Марио Науфаля, предпринимателя и основателя IBC Group. Науфаль опубликовал новость о катастрофе самолета и приложил видео, снятое очевидцами на месте происшествия.

Пост Илона Маска, руководителя Tesla и SpaceX, собрал внушительное число просмотров – более 141 тысячи, а также получил более 2,2 тысячи лайков и более 100 репостов всего за меньше чем сутки.

Вечером 23 августа 2023 года бизнес-джет Embraer Legacy разбился в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, среди которых был и глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Катастрофа завершилась гибелью всех находившихся на борту.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Кардиолог Крулев назвал симптомы атеросклероза

25.08 / Полномочия ППК «Роскадастр» расширили для эффективного управления геоданными

25.08 / Мнение: Герой-мясник Пригожин

25.08 / 24 августа — в трех карточках

25.08 / Скандалы: Развели в марганцовке

25.08 / Скандалы: «А девушка пьяна уже который день»

25.08 / Участница шоу “Холостяк” Мария Вебер об отношениях с Тимати

25.08 / Комета Нисимура приблизится к Земле 12 сентября

25.08 / Чем опасна монодиета: объясняет диетолог

25.08 / Рупор кремлевской пропаганды: ДРГ у Тарханкута

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика