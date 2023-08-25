Илон Маск: Падение самолета Евгения Пригожина – возможная “психологическая операция”

Основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск, высказал предположение о том, что авиакатастрофа, в которой разбился самолет Embraer Legacy с Евгением Пригожиным на борту, может быть осуществлена как часть “психологической операции”. Эту идею он поделился в своем аккаунте X на платформе Twitter.

“Произошло это событие несколько дольше, чем я ожидал. Тем не менее, существует небольшой шанс, что всё это оказалось частью психологической операции”, – прокомментировал Маск.

Таким образом, бизнесмен отозвался на комментарий одного из пользователей соцсети, который отметил, что случившееся происшествие “не заставило себя долго ждать”. Эта дискуссия развернулась в ответ на публикацию Марио Науфаля, предпринимателя и основателя IBC Group. Науфаль опубликовал новость о катастрофе самолета и приложил видео, снятое очевидцами на месте происшествия.

Пост Илона Маска, руководителя Tesla и SpaceX, собрал внушительное число просмотров – более 141 тысячи, а также получил более 2,2 тысячи лайков и более 100 репостов всего за меньше чем сутки.

Вечером 23 августа 2023 года бизнес-джет Embraer Legacy разбился в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, среди которых был и глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Катастрофа завершилась гибелью всех находившихся на борту.