Мнение: Герой-мясник Пригожин

Из Пригожина сейчас, очевидно, станут со всех сторон лепить «народного героя» – это как пить дать. Что-то среднее между Александром Суворовым и Стенькой Разиным. «Самый человечный человек», «слуга царю, отец солдатам» и т.п. Вон, уже и кремлевский политолог А.Чадаев подсуетился, предложил непременно назвать именем Пригожина одну из улиц в Киеве. Дальше огонь народного обожания заполыхает и вовсе пожаром – Пушкин не зря сказал, что «они любить умеют только мертвых».

Но у меня осталось несколько вопросов и по собственно этому пригожинскому «ополчению», которое и так уже полгода, ничуть не смущаясь, называли на «патриотических» каналах «лучшей частной армией мира» – а уж теперь былинники речистые и вовсе развернутся во всю мощь. Итак, вопросы по Вагнеру. Их, собственно, два – оба из разряда тех, которые было не принято задавать от слова «совсем».

1. Какова была роль заградотрядов в успехах «армии Пригожина»? И т.д. Дальнейшее – на моем Бусти!! Подписываемся, читаем самый эксклюзив: https://boosty.to/sapojnik