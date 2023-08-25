Вы только посмотрите! Виторгана заменили в российском сериале неожиданным образом

Известно, что после начала спецоперации на Украине Максим Виторган улетел за границу. С тех пор он не снимался в России. Но недавно состоялась премьера второго сезона сериала “Контакт”, над которым возлюбленный Нино Нинидзе успел принять участие. Правда, его там не узнать.

Лицо Виторгана, играющего супруга героини Равшаны Курковой, изменили с помощью искусственного интеллекта, что довольно неожиданно. Максим рассказал, что знает, почему создатели сериала так поступили. По его словам, якобы их заставили это сделать. Мол, хотели вовсе вырезать из сериала, но не позволила роль, влияющая на сюжет. Поэтому просто изменили лицо.

Кстати, экс-супруг Ксении Собчак никаких заявлений по поводу проведения спецоперации не делал, но неоднократно намекал на свою позицию различными публикациями. Например, 50-летнего артиста видели в компании эмигрировавших за границу коллег, среди которых есть и иноагенты. Скорее всего, поэтому его решили “отменить” в России.

Ранее Максим Виторган высказывался о своем отъезде за границу. Он дал понять, что не покидал Россию насовсем. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.