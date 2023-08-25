Скандалы: Развели в марганцовке

Сенатор Усс добился своего: крупнейший металлургический завод распродают за копейки

Оборудование ЕФЗ снова путаются продать – теперь уже за сотую долю потраченных на него денег. Проект, который мог бы решить вопрос зависимости страны, и особенно ее военно-промышленного комплекса, от импорта ферромарганца, в том числе из Украины, столкнулся с протестами экологического толка. Их организаторы так и не были названы, но известно, что к числу ярких критиков идеи относился нынешний сенатор Александр Усс.

Имущество «Енисейского завода ферросплавов» будет продано с торгов. Оно разделено на 30 лотов суммарной стоимостью 846,3 миллиона рублей, из которых самый ценный актив – непосредственно здание, оборудование и мебель предприятия – 811 миллионов. Отдельно продаются оргтехника, самосвалы, погрузчики, краны.

Дата аукциона пока не определена. Известно, что он будет работать на снижение цены – то есть победителем будет признан тот, кто согласится на приобретение каждого конкретного лота после очередного шага, который составляет 5 %. Цена отсечения – 50 % от первоначально, то есть ниже ценник снижаться не будет. Если торги не выявят покупателей, имущество подлежит продаже посредством публичного предложения.

Это уже вторая попытка продать активы так и не введенного в эксплуатацию предприятия. В 2020 году имущество ЕФЗ разделили на 31 от суммарной стоимостью до 8 миллиардов рублей. Однако в тот раз желающих не нашлось.

Большие планы

Впервые о планах по созданию Енисейского завода ферросплавов стало известно в 2008 году с заключения соглашения о намерениях между инвестором проекта ЗАО «Чек-Су.ВК», Внешэкономбанком и властями Красноярского края, во главе которого тогда стоял Александр Хлопонин. Тогда же ЗАО «ЧЕК-СУ ВК» для тех же целей приобрело 150 тысяч квадратных метров корпусов бывшего завода «Крастяжмаш» в Емельяновском районе под Красноярском и 450 га земли. Планы были подтверждены сторонами еще несколько раз, например, в 2010 году двусторонним соглашением о сотрудничестве, подписанным в рамках VII Красноярского экономического форума.

Предполагалось, что первая очередь ЕФЗ мощностью 250 тысяч тонн ферросплавов в год будет запущена в 2014 году, вторая, на 630 тысяч тонн — в 2017 году. Сырье сюда должно было поступать с Усинского месторождения марганцевых руд, расположенного в Кемеровской области.

Ожидалось, что ежегодные налоговые поступления проекта в бюджет в ценах тех лет должны были достигать 868 миллиона рублей.

К сентябрю 2011 года проект уже успел получить положительное заключение Главгосэкспертизы.

Однако ровно в это время стартовала компания протеста против возведения предприятия, аргументировавшая свою позицию экологическими соображениями. Они устраивали достаточно массовые митинги и автопробеги. Одновременно с критикой проекта выступил тогдашний спикер Заксобрания, позднее губернатора Красноярского края, а ныне сенатор Александр Усс. В результате сначала администрация Емельяновского района отказала ЗАО «Чек-Су.ВК» в выдаче разрешения на строительство предприятия, а в начале 2012 года новый губернатор Лев Кузнецов вообще расторг ранее подписанные его предшественником договора с инвестором, хотя и президент России Владимир Путин рекомендовал не торопиться с решениями, а провести независимую экологичесткую экспертизу.

Стороны неоднократно пытались судиться, однако в 2017 году «Чек-Су.ВК» была признана банкротом, а объем претензий кредиторов достиг 18 миллиардов рублей.

Нужен для вооружения

Потенциальные покупатели продукции так и не построенного ЕФЗ не назывались, но известно, что ферромарганец активно используется в военной промышленности. Например, в стали марки 8-С, из которой изготовляли корпус и башню легендарного танка Т-34, содержание этого элемента ферромарганца составляло 9,3%.

Крупнейшим производителем ферросплавов в России является группа «Ариант» – на его долю приходится 70 % всей производимой в стране продукции такого рода. Ей же через Урало-Сибирскую Металлургическую компанию принадлежали крупнейшие технологические мощности: Челябинский электрометаллургический комбинат, «Кузнецкие ферросплавы» в Кемеровской области и Серовский завод ферросплавов в Свердловской области.

Впрочем, в июле нынешнего года УСМК, основанная челябинскими предпринимателями Александром Аристовым и Юрием Антиповым, прекратила деятельность, присоединившись к АО «Компания Эталон», зарегистрированному в ноябре 2022 года в Челябинске.

Очевидно, что запуск ЕФЗ мог не только поколебать эту монополию, но и в целом изменить структуру рынка. Например, по итогам 2021 года в России было произведено 276,7 тыс. тонн ферромарганца, в то время как планируемые показатели одного только непостроенного завода под Красноярском составляли почти половину от этого – 120 тысяч тонн. При этом потребности российского рынка в ферромарганце удовлетворялись местными производителями менее чем наполовину, остальная часть продукции импортировалась, причем в основном из Украины и Казахстана. В связи с международной напряженностью решать вопрос стало еще сложнее, и ЕФЗ мог бы заместить потребность в ферросплавах, так необходимых в нынешних условиях отечественной военной промышленности.

Однако политические игры под маской экологии лишили страну производства, которое было бы особенно востребовано именно в нынешних условиях. Разбирательства о том, кому потребовалось поднимать волну «народного негодования» против проекта, поддержанного на самом высшем уровне, так и не проведены, в один из самых статусных критиков идеи завода ферросплавов Александр Усс даже получил недавно кресло в Совете Федерации.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”