 

Чем опасна монодиета: объясняет диетолог

25.08.2023, 4:55, Разное
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И дело не только в деньгах. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что тело человека должно регулярно получать достаточное количество питательных веществ. Разгрузочный день – вполне допустимо, организм справиться, но вот длительное пребывание без необходимых микроэлементов могут сказаться плачевно на здоровье.

Монодиета опасна тем, что при длительном дефиците нужных веществ организм начинает “забирать” их у самого же себя. Это происходит вследствие распада клеток, но есть и такие витамины, которые в организме не накапливаются, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

“Есть жирорастворимые витамины, которые накапливаются в печени. Но некоторые витамины (вроде витамина С) в организме не накапливаются. При их дефиците какое-то время организм продержится, но недолго”, – говорит Елена Соломатина.

В целом иногда можно переходить на монодиету, например на гречневую крупу. В ней содержится множество полезных микроэлементов, но, конечно, не все. Их в любом случае необходимо добирать со стороны.

“Бывают совсем немыслимые монодиеты. Например, когда человек питается одной куриной грудкой. В этом случае не хватит клетчатки, и начнутся проблемы с иммунитетом”, – говорит врач-диетолог.


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