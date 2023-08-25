 

Рупор кремлевской пропаганды: ДРГ у Тарханкута

25.08.2023, 4:10, Разное
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Противник ночью попытался высадить ДРГ в районе мыса Тарханкут на 6 лодках (всего 40 человек).
Ограничившись постановочными кадрами и стрельбой в направлении местного пансионата, ДРГ попыталась ретироваться, но была накрыта. По официальным данным убито 25 человек и уничтожено 4 лодки (из доступных видео есть только пара трупов на берегу). Уцелевшие удрали в направлении Николаева. ВСУ заявляют, что смогли уплыть без потерь.

Это продолжение уже наблюдавшейся активности противника в районе острова Змеиный и вышек "Черноморнефтегаза".
Очевидно, мероприятие готовилось в виде перемоги под "день незалежности", но что-то пошло не так.
Со стороны погранцов был какой-то косяк, потому что как пишут, местные моторные лодки могли передвигаться у мыса без опозновательного сигнала, чем и воспользовался противник, пользуясь тем, что лодки с ДРГ не могли отличить от обычных малоразмерных лодок. Сейчас идет разбирательство и очевидно, меры контроля водного пространства в этом районе будут усилены. Противник разумеется продолжает искать пробелы и уязвимости в наших системах обороны и недооценивать эти потуги не стоит. Потому что сейчас враг обломался, но в следующий раз результат мог бы быть совсем иным.

Источник: Colonel Cassad


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