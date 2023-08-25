Обозреватель AC – Америке пора признать, что Украина не победит Россию

Союзники по НАТО разделяют вину за развязывание украинского конфликта, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. По его словам, политики из стран Североатлантического альянса в течение десятилетий подталкивали Россию к враждебной оппозиции, что и привело к нынешнему конфликту. Но теперь для выработки более грамотного подхода Америке в качестве первого шага следует признать, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.



AP

Официальные лица стран НАТО в течение десятилетий подталкивали Россию к враждебной оппозиции и, в конечном итоге, к вооружённому конфликту, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative.

«Расширение НАТО, разделение Югославии, продвижение «цветных революций» в Грузии и на Украине и поддержка уличного путча против избранного украинского президента в 2014 году были вопросами не безопасности, а господства Америки, стремлением навязать обратную доктрину Монро вплоть до границ России», — подчеркнул Бэндоу.

Как отмечает автор, этот процесс помог превратить некогда учтивого Путина, который в своей речи в бундестаге в 2001 году заявил о своей готовности пойти навстречу Западу, во враждебного критика, что нашло отражение в его полемичном выступлении на Мюнхенском конференции по безопасности в 2007 году.

По словам Бэндоу, союзники по НАТО разделяют вину за развязывание украинского конфликта, который привёл к ужасающим человеческим жертвам и создал глобальный экономический хаос, говорится в статье.

При этом «безрассудная агрессивность Вашингтона» привела к отказу администрации Байдена вести переговоры с Путиным перед вводом российских войск на Украину, а также к очевидным попыткам союзников по НАТО сорвать ранние переговоры между Киевом и Москвой, гарантируя продолжение боевых действий.

США заинтересованы в том, чтобы помочь сохранить независимость Украины, пишет обозреватель The American Conservative. Однако окончательные границы последней мало интересуют американцев, и поэтому, возможно, не стоит вести дорогостоящий и опасный опосредованный конфликт против ядерной державы. Тем более что есть веские основания полагать, что большинство крымчан предпочли бы остаться в составе России, отмечается в статье.

В более широком контексте неудачная попытка Вашингтона использовать Украину для разрушения РФ должна стимулировать широкое переосмысление деструктивной внешней политики Соединённых Штатов.

«США обладают лицемерием мирового уровня: сменявшие друг друга администрации вопили о демократии и агрессии, одновременно вторгаясь на лживых основаниях в Ирак и вооружая Саудовскую Аравию в её неспровоцированном нападении на Йемен», — говорится в статье.

По мнению Бэндоу, для выработки более грамотного подхода Америке в качестве первого шага следует признать, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.

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