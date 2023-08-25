Süddeutsche Zeitung – немецких разведчиков будут досматривать на входе и выходе, чтоб не вынесли секреты

Реформа немецкой разведки предполагает усиление контроля за сотрудниками немецкой спецслужбы для борьбы с иностранным шпионажем. В частности, на объектах BND будут установлены сканеры и детекторы, а сотрудники будут досматриваться. Проверять будут и личные аккаунты в социальных сетях на предмет нелояльности Германии. Süddeutsche Zeitung, однако, обращает внимание на другую часть закона, которая облегчает передачу данных от разведки полиции и прокуратуре. Это может привести к нарушению прав граждан Германии, считают немецкие правозащитники.



AP

«Безопасность начинается с портфеля с документами», — немецкая разведка имела шанс понять правильность такого подхода на своём собственном опыте, пишет Süddeutsche Zeitung. Так, инцидент с «высокопоставленным сотрудником Федеральной службы разведки (BND) Карстеном Л.» показал, что сотрудники спецслужбы, несмотря на официальный запрет, могут пронести на работу всё что угодно: личные мобильные телефоны, компьютеры, документы и многое другое.

Немецкое издание напоминает, что в начале этого года Карстену Л. удалось «передать секретные документы контактному лицу российской ФСБ», так как «охранникам и внутренней безопасности спецслужбы до сих пор не было разрешено досматривать портфели коллег». Карстен Л. смог беспрепятственно пронести на работу фотооборудование, а потом распечатать секретные документы и вынести их из штаб-квартиры немецкой разведки.

В связи с этим новый проект реформы немецкой разведки предполагает введение досмотра сумок, людей и транспортных средств, имеющих доступ к объектам спецслужбы. «Как бы просто это ни звучало, это важная часть реформы, которая должна лучше защитить внешнюю разведку от попыток шпионажа», — подчёркивает немецкая газета.

Так, законопроект предусматривает закупку «детекторов и сканеров, способных, например, распознать скрытые смартфоны и другие электронные приборы». Предлагается выделить на эти цели €10 млн. Дополнительно на оплату работы нового персонала и обслуживания техники предполагается ежегодно выделять около €4 млн.

Кроме улучшения досмотра, немецкое Министерство внутренних дел предлагает «ужесточить проверку безопасности сотрудников разведки», например, «в будущем также проверять частные публикации соискателей и сотрудников в социальных сетях». Проверяться должна лояльность сотрудников разведки.

Инцидент с предполагаемым шпионом подчеркнул актуальность реформы немецкой внешней разведки, но инициирована она была ранее совсем по другому поводу. Ещё в 2022 году Конституционный суд ФРГ постановил, что регулирование «обмена данными между спецслужбами и полицией недостаточно точное».

Черновик законопроекта, представленный прессе, предусматривает «ряд уголовных преступлений, по которым БНД в будущем должно быть разрешено передавать прокуратуре данные людей из своего спектра наблюдения». Süddeutsche Zeitung отмечает, что в него входит всё: «от отмывания денег, контрабанды до государственной измены». До этого формулировка закона предусматривала сотрудничество спецслужбы с полицией только по «преступлениям с особым значением».

Новые правила обмена информацией между полицией и разведкой вызвали критику «Репортёров без границ» и Общества прав свободы (GFF). По мнению правозащитников, условиями обмена данными должна быть не гипотетическая угроза правонарушения, а «конкретная опасность», поэтому они обратились в Конституционный суд с просьбой «уточнить» новые положения.

Критики законопроекта подчёркивают, что «BND имеет всесторонние возможности наблюдения и не обязана подчиняться таким строгим правилам, как полиция», поэтому «прокуроры по уголовным делам смогут использовать (немецкую разведку. — ИноТВ) в качестве обходного пути для получения информации, к которой они не имели бы доступа в противном случае».



Süddeutsche Zeitung указывает, что в Германии сейчас как раз обсуждают правила сбора информации спецслужбами. До сих пор деятельность по сбору информации разведкой (BND) и внутренней безопасностью (Ведомством по защите конституции) никак не регулировалась. Они были лишь подотчётны парламентским комиссиям. Планируется создать новый контрольный орган, который должен будет рассматривать каждую заявку на наблюдение. Немецкая газета, однако, отмечает, что «в коалиции по-прежнему существуют разногласия» — и поэтому «в нынешнем законопроекте контрольный вопрос пока оставлен без внимания».

—