 

Рупор кремлевской пропаганды: На самом деле экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так

25.08.2023, 2:55, Разное
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Прекрасное от Бербок.

На самом деле экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так

Предполагалось, что западные санкции разрушат экономику России, но вопреки всем прогнозам российская экономика демонстрирует рост. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в связи с этим высказала своё «разочарование от действия санкций», пишет издание Merkur.

«На самом деле экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так», — констатирует Бербок и объясняет это тем, что «логика демократий неприменима к автократиям». В интервью глава дипломатического ведомства Германии также выразила сомнения, что кризис можно решить «рациональными решениями и рациональными мерами, принимаемыми цивилизованными правительствами».

Разочарование Бербок объяснимо, так как в отличие от экономики Германии, которая с начала 2023 года находится в рецессии, российская экономика показывает рост. Западные экономисты, однако, считают такой рост недостаточно «долгосрочным» и указывают: «своим ростом Россия обязана прежде всего военной экономике и масштабному увеличению производства оружия и боеприпасов», — сообщает Merkur.

В интервью Анналена Бербок также раскритиковала правительство Германии «за изначальную сдержанность».

https://russian.rt.com/inotv/2023-08-24/Merkur-sankcii-neeffektivni–Berbok

Все должно было работать, но почему-то не работает. Потому что у автократий своя логика, а демократии ее не понимают.
Вот наконец все и объяснили.

Источник: Colonel Cassad


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