Мнение: Пьеса Дайва для Десницкого

Вау!! Не ожидал такого, да и в “видео-Кашине” (в отличие от Кашина-публициста, которого я всегда ставил крайне высоко, на одно из первых мест во всей русской журналистике) – в видео-Кашине я стал как-то разочаровываться, казался он мне, каюсь, скучноватым, без драйва. Но вот это интервью – это просто высший пилотаж. Как точно, тонко и, я бы сказал, нездешне Кашин ведет разговор! А от такого даже не то что отвык – я к этому никогда и не привыкал.

Уровень разговора, по сравнению со средним по больнице, то есть по обычному русскоязычному стрим-потоку – заоблачный. И за это, безусловно, надо также сказать спасибо и второму, точнее, второй участнице по имени Дайва Кучинскайте. Дайва – это собственно “доносчица”, так ее заклеймили в соцсетях и такое на нее поставили клеймо. Во всяком случае, считается (и об этом писали везде, я тоже свято поверил, ибо как же не верить “народной молве” соцсетей?), что именно по ее доносу уволили с должности в Вильнюсском университете профессора-библеиста Десницкого.

Я сам терпеть не могу “культуру отмены” и всё с ней связанное, поэтому, можно сказать, что еще до начала интервью я эту Дайву заранее ненавидел. Как и, уверен, очень многие мои соотечественники по “русскому миру”, в том числе и многие релоканты. Поэтому, честно говоря, у меня также к ненависти с самого начала примешивалась и некое недоумение, сквозь которое проступали даже зачатки уважения: как эта Дайва вообще решилась “показать личико” и выйти публично – на, в общем-то, довольно раскрученный канал Кашина (больше 40 тыс. подписчиков)? Ведь и Кашин не имеет репутации “хорошего русского” – он хоть и удостоился “иноагента” от российского Минюста, но ведь одновременно также признан нежелательной персоной от имени Украины! Как доносчица Дайва рискнула вот так выйти против очевидно враждебной ей аудитории?!

Но вот этим и хорош данный разговор. Лучший вид диалога – тот, в котором нет однозначно правого, в котором за каждым есть своя правда. И пусть мне ближе позиция Кашина – но и Дарья/Дайва буквально поразила: очень обаятельная и не такая уж простая девушка. Свои инвективы против Десницкого она размещала в своем же Фейсбуке; собственно – как это вообще можно считать “доносом”?

Если совсем честно – весь этот диалог Кашина и Дайвы можно транскрибировать – и потом разыгрывать как пьесу. В Москве, помнится, был даже такой Театр.док – они именно таким занимались: с участием настоящих актеров “ставили”, к примеру, протоколы сталинских допросов. Подлинные протоколы. Минимум декораций. Особо впечатлительных зрителей, говорят, иногда выносили в обмороке.

Просто, скажу как на духу: всё это интервью – готовая авангардная пьеса: очень многоплановая, с блестящими переходами, с переливами смыслов, невероятная острая, актуальная и злободневная. Причем там ведь совсем в итоге не про невыносимые страдания “хороших русских” в изгнании: с этого всё только начинается, для затравки – а дальше идет по нарастающей. Про суть покаяния, про культуру отмены, про двойные стандарты, про убежденность и искренность, про, извините, холокост (а куда без него), про веру и неверие, про национальную, будь она неладна, идентичность…

Сама главная героиня этого триллера – кто она? Доносчица? Русская фанатичка? Свободная женщина? Безумная активистка-феминистка? Карьеристка? Наивная дурочка? Несгибаемый борец?

В любом случае, для меня было сюрпризом узнать, что сама “доносчица” живет-то в Литве на птичьих правах, что сама она по паспорту – гражданка России (!!), что она автор “Исповеди Майдана”, где честно описывала, как ее, уроженку Киева, буквально корежило в свое время от жовто-блакитных флагов и чуждой ей мовы, и она в свои 16 лет писала стихотворения (!) про любовь к России и русскому языку…

В ней всего понемногу. И Кашин (“Дед”, как его называют его фанаты на канале) – как же хорош, собака! Он и не расстилается перед собеседницей, и не орет на нее, и не давит авторитетом, и не демонстрирует пренебрежение – он беседует, но при этом – спорит! И дает расслышать каждый свой аргумент, но при этом СЛЫШИТ собеседницу… Я ж говорю – абсолютно нездешний уровень разговора.

Хотя я, само собой, не согласен с обоими.