Рупор кремлевской пропаганды: Талантливый человек сложной судьбы

Путин подтвердил смерть Пригожина и дал свою оценку его жизненного пути.

Оценка в целом оказалась комплиментарной, несмотря на очевидную оговорку связанную с неудачной попыткой военного мятежа. Пригожин в оценке Путина оказался талантливым человеком сложной судьбы, который совершал серьезные ошибки, но всегда добивался результата, в том числе и для общего дела.

Ушла действительно знаковая фигура для современной России. Это ровно в той же самой степени касается и Дмитрия Уткина.

Африканская кампания, к которой они готовились, будет развиваться уже без них.

—