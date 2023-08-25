Рупор кремлевской пропаганды: Талантливый человек сложной судьбы
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Путин подтвердил смерть Пригожина и дал свою оценку его жизненного пути.
Оценка в целом оказалась комплиментарной, несмотря на очевидную оговорку связанную с неудачной попыткой военного мятежа. Пригожин в оценке Путина оказался талантливым человеком сложной судьбы, который совершал серьезные ошибки, но всегда добивался результата, в том числе и для общего дела.
Ушла действительно знаковая фигура для современной России. Это ровно в той же самой степени касается и Дмитрия Уткина.
Африканская кампания, к которой они готовились, будет развиваться уже без них.
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Источник: Colonel Cassad
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