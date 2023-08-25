 

Рупор кремлевской пропаганды: Талантливый человек сложной судьбы

25.08.2023, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Путин подтвердил смерть Пригожина и дал свою оценку его жизненного пути.
Оценка в целом оказалась комплиментарной, несмотря на очевидную оговорку связанную с неудачной попыткой военного мятежа. Пригожин в оценке Путина оказался талантливым человеком сложной судьбы, который совершал серьезные ошибки, но всегда добивался результата, в том числе и для общего дела.

Ушла действительно знаковая фигура для современной России. Это ровно в той же самой степени касается и Дмитрия Уткина.
Африканская кампания, к которой они готовились, будет развиваться уже без них.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Мнение: Пьеса Дайва для Десницкого

25.08 / «Пусть это станет для всех уроком»

25.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Про оценку Пригожина

24.08 / Нутрициолог Строков: эти 4 продукта, богатые калием, которые снижают артериальное давление

24.08 / Абитуриенты — будущие студенты

24.08 / Климатическая аномалия на острове Тенерифе ставит в тупик ученых всего мира

24.08 / Кардиолог Варфоломеев назвал 6 признаков сердечной недостаточности, о которых вы не знаете

24.08 / Диетолог Пономарева рассказала как убрать 5 см жира на животе за неделю без диет

24.08 / Продажи смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 в России за первый месяц выросли в 2,5 раза

24.08 / Новая система лечебного питания разработана в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика