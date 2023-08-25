 

Названы самые популярные на Западе фильмы из СССР

25.08.2023, 1:12, Новости дня
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Кого из советских режиссеров котируют за рубежом больше остальных? Журнал “Правила жизни” рассказал о самых популярных советских фильмах за границей.

Один из любимых отечественных кинорежиссеров за рубежом — это Андрей Тарковский, передает Пятый канал. Еще британский продюсер Дэнни Бойл называл его “Богом кинематографа”. С особым пиететом иностранцы относятся к фильмам “Сталкер”, “Солярис” и “Андрей Рублев”.

При этом не только Тарковский высоко котируется на Западе среди наших режиссеров, отмечает Пятый канал. Военная драма Элема Климова “Иди и смотри” 1985 года, пожалуй, не может оставить кого-либо равнодушным.

Самым старым в списке любимых советских фильмов за рубежом смело можно назвать “Броненосец “Потемкин”. Он вышел в 1925 году.


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