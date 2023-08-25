«Пусть это станет для всех уроком»

Как «блогеры-патриоты» отреагировали на крушение самолета Пригожина.

«Просим СМИ и дружественные каналы не публиковать непроверенные данные и сообщения относительно совета командиров ЧВК «Вагнер» и судьбы Евгения Пригожина». Это короткое сообщение — единственный комментарий относительно событий под Тверью, распространенный в ночь после крушения пригожинского самолета каналами, которые можно назвать официальными ресурсами ЧВК, — «Кепка Пригожина» и «Разгрузка Вагнера». Канал пресс-службы компании Евгения Пригожина «Конкорд» молчит с 26 июня — после мятежа он практически сразу перестал публиковать что бы то ни было.

При этом дружественные Пригожину каналы и Z-блогеры всю ночь пытались осмыслить случившееся, выдавая на-гора самые разнообразные версии. «Военкоры», близкие к госСМИ, вроде Котенка или Сладкова, а также младонационалисты, севшие на довольствие пропагандистских медиа, крайне сдержанны в оценках, ограничиваясь лишь дежурными выражениями скорби. Пространнее и многозначительнее всех оказался «военкор» Поддубный:

«Гибель Евгения Пригожина, других сотрудников ЧВК, которые являлись организаторами и участниками попытки вооруженного мятежа в разгар тяжелейших боевых действий, структуры информационно-психологических операций киевского режима пытаются использовать для усиления воздействия на российское общество».

Лояльные власти «военкоры» вообще стали мало писать о Пригожине после его мятежа. Как и некогда главный певец «Вагнера» Семен Пегов. Он вовсе обошелся одной строкой:

«Произошедшее — трагедия. В любом случае. Комментарии последуют. Но позже».

Более маргинальные источники, напротив, оказались щедры на оценки. Националист Босых выдал серию персональных обвинений в адрес президента и предположение о том, что официально гибель пассажиров борта спишут на украинских диверсантов, что, по мнению Босых, абсурдно.

Канал отряда «Русич», который возглавляет нацист (так он сам представляется) Мильчаков, и вовсе намекнул на ошибочность прекращения мятежа в июне: «Пусть это станет для всех уроком. Идти всегда надо до конца». А канал «Союз десантников», близкий к одноименной организации, проявил невиданную широту взглядов, уместив в своей ленте сразу все: тут и репосты обвинений Кремля, где якобы «не могли не знать», и разоблачение «украинского следа», и сообщения о, напротив, причастности украинской ДРГ, и претензия на авторскую аналитику: «Путин бы никогда не простил унижение от Вагнера. Кейс с Африкой полностью переходит под контроль М<инистерства>О<бороны>. В Белоруссии пацаны останутся на милость Лукашенко». Не обошлись и без не то угрозы, не то предупреждения:

«Все только начинается. Убийство народных героев только озлобит десятки тысяч бойцов».



Стихийный мемориал у «Вагнер-центра» в Петербурге. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»



Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Блогер Анастасия Кашеварова, более близкая к Кадырову, чем к Пригожину, отработала тему по-женски эмоционально: «История Вагнера — это красиво. От нее мурашки по коже и хочется плакать, хочется, чтобы все было по-другому. Но если бы было по-другому, то это была бы уже не Россия. История Вагнера — самая красивая история войны, народной любви и предательства».

Сам Кадыров, как и прочие российские чиновные блогеры, пока никаких комментариев о возможной гибели соратника-конкурента не публиковал. Молчат и блогеры от РПЦ. Намек на случившееся сделал только одиозный епископ Савва Тутунов, опубликовавший в своем канале фото возложения цветов к витрине пригожинского кафе, где был убит «военкор» Владлен Татарский. В ночь крушения самолета туда приносили цветы в память о предположительно погибшем Пригожине.

Неофициальные рупоры «Вагнера» опубликовали панегирики якобы погибшему (напомним, что официально ни одно тело еще не идентифицировано) Дмитрию Уткину. И дали подтверждение участию «Вагнера» в боях за Луганск в 2014 году. А также сообщили, что бойцы ЧВК якобы числились геологами (на бумаге «Вагнера», как известно, не существовало).

Пока диванные аналитики спорили о причинах и последствиях, более предприимчивые люди начали борьбу за ресурсы. Днем в четверг ряд каналов репостнул сообщение от якобы одного из командиров «Вагнера» Антона Елизарова, объявившего себя единственным вождем ЧВК:

«Друзья, настали смутные времена, из действующих лидеров ЧВК «Вагнер» остался только я, моя цель — соблюдать посмертную инструкцию Евгения Пригожина и провести Россию к победе, несмотря ни на что, клянусь, что сделаю это, надеюсь на вашу поддержку».

В ответ «Разгрузка Вагнера» тут же объявила «заявления якобы от командиров» фейком.

Тем временем на сайте, где перед мятежом через бот аккумулировали сторонников Пригожина, выложили анонс массовой акции, призывы выйти на улицы в назначенный день, сопроводив их словами: «Мы не боимся. Батя был за нас, а мы за него».

Татьяна Брицкая

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