Рупор кремлевской пропаганды: Про оценку Пригожина

По вопросам оценки деятельности Пригожина, на мой взгляд уместно пользоваться формулой товарища Мао.

Во время визита в Москву 19 ноября 1957 года по инициативе китайского руководителя состоялась встреча Мао Цзэдуна с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. Вот что сказал ему Мао Цзэдун: «По нашему мнению, Сталин имеет примерно 70 процентов заслуг и 30 процентов ошибок… Мы не согласны с вами в том, что не были должным образом определены масштабы заслуг и ошибок Сталина. Этот вопрос касается не только лично Сталина, но и всей КПСС, всего советского народа, поскольку за 30 лет при жизни Сталина были завершены революция и строительство социализма, достигнута победа в Великой Отечественной войне».

Математически выраженная пропорция заслуг Сталина 70:30 так понравилась Мао, что он применил ее и к своей персоне. В 1961 г. он говорил: «Как оценить следеланное мной? Если бы положительного оказалось семьдесят процентов, а дурного тридцать процентов, то я был бы весьма удовлетворен. Я не скрываю своих недостатков, я не святой».

Речь конечно не о сравнении Пригожина со Сталиным (это фигуры совершенно разного масштаба, при всей масштабности деятельности Пригожина), а вопрос оценки побед и поражений в каждой масштабной исторической фигуре, которые намешаны там в неопределенной пропорции. Был ли Пригожин фигурой исторического масштаба? Да, был. Это хорошо видно сейчас, когда гибель Пригожина обсуждают во всем мире. Это был человек, с которым в том числе ассоциировалась Россия и русское влияние в мире.

При этом в Пригожине с одной стороны можно искать только хорошее, вроде успехов ЧВК, деколонизация нескольких стран Африки, взятых городов на Донбассе и приумножение влияния России в мире, а с другой стороны, только плохое – уголовное прошлое, олигархических генезис и наконец вооруженный мятеж. И это все Пригожин.

Человек абсолютно авантюрного склада характера оказался очень к месту в эпоху краха прежнего мироустройства и на фоне крощащегося миропорядка, этот олигарх с уголовным прошлым и создатель самой известной ЧВК в современной истории, смотрелся очень естественно и органично, грозя фигуральной кувалдой внешним и внутренним врагам. При этом все прекрасно понимают, что Пригожин не был сферическим конем в вакууме, как сегодня сообщил Путин, он был знаком с Пригожиным еще с 90х годов, а чуть ранее государство продемострировало, что самая крутая ЧВК последних десятилетий не вышла бы на пик своей мощи без огромных вливаний ресурсов и денег со стороны государства.

Эффективно ли Пригожин реализовывал государственные интересы? В основном да. И Путин это признает. Но финал карьеры подпортил вооруженный мятеж, да еще и неудачный. И эта страница тоже останется в исторической биографии Пригожина.

Скоропостижная трагическая смерть в какой-то мере довершает формирование легенды о Пригожине, о котором еще будут долго спорить и переоценивать, в том числе и в учебниках истории. Когда нибудь наверное выйдет очень интересная книга о реальной биографии Пригожина и его ураганной деятельности последних 15 лет.

Ну а пока нам надо выигрывать войну, где Пригожин оставил свой вклад. Двигаемся дальше уже без "дяди Жени".

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