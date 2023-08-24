 

Экс-аналитик ЦРУ – для Запада Украина грозит превратиться в «русский Вьетнам»

24.08.2023, 23:35, Новости дня
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Украина проигрывает войну, считает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. Однако, несмотря на ряд объективных фактов, на Западе продолжают утверждать обратное, отметил он в интервью Judging Freedom. Более того, даже высокопоставленные американские генералы верят, что Украина будет воевать с Россией до победного конца, — и это пугает, потому что в итоге всё это грозит превратиться в «русский Вьетнам».

Насколько значительно Украина проигрывает войну?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Для этого нет другого определения, с точки зрения потерь, с точки зрения невозможности создать боеспособную армию, недостатка снаряжения, недостатка боеприпасов — с какой стороны ни посмотри, Украина не побеждает.

Однако, несмотря на эти объективные факты, мы на Западе продолжаем слышать точно противоположное. Это практически похоже на горячечный бред. И это не ограничивается средствами массовой информации — это также распространено среди некоторых наших высокопоставленных военных чиновников.

Прошлым вечером я выяснил — я спросил своего друга и заявил ему: надеюсь, реальность начинает вырисовываться. А он заявил нет. Генералы убеждены, что Украина будет сражаться с Россией до победного конца. В итоге получится так, что это превратится в русский Вьетнам. И, по его словам, старшие генералы действительно в это верят, что пугает. Я имею в виду, это один из худших вариантов восприятия реальности, и я даже не знаю, с какой стороны к этому подступиться.

Дата публикации 23 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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