Нутрициолог Строков: эти 4 продукта, богатые калием, которые снижают артериальное давление

Высокое кровяное давление – серьезная угроза, приводящая к опасным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Однако, грамотным подходом к питанию можно снизить риск и улучшить общее здоровье.

Гипертония – распространенное заболевание, которое затрагивает около трети взрослого населения мира. Это означает, что сердце работает на износ, перекачивая кровь через организм, создавая дополнительную нагрузку на органы и сосуды.

Высокое давление – фактор риска для сердечных заболеваний, почечных проблем, инсультов и сердечной недостаточности. Одной из причин этого является слишком высокое потребление соли, которая удерживает воду в организме.

Питательное вещество, способное компенсировать воздействие натрия – калий. Он снижает напряжение на сосуды, помогая контролировать кровяное давление. Продукты, богатые калием, играют важную роль в этом процессе.

Наиболее известным источником калия считаются бананы – 330 мг на 100 граммов. Тем не менее, существует множество других продуктов с высоким содержанием этого минерала:

– Сладкий картофель – 337 мг на 100 г.

– Тыква – 340 мг на 100 г.

– Курага – 1162 мг на 100 г.

– Апельсины – 237 мг на апельсин или 496 мг на стакан сока.

Кроме того, авокадо, чернослив, горох, изюм, финики, помидоры, шпинат, грейпфрут и обезжиренный йогурт также богаты калием.

Чтобы поддерживать кровяное давление в норме, важно сбалансировать рацион и обратиться к врачу для анализов и консультации. Ведь забота о здоровье сердца начинается с внимания к своему питанию.