В Москве сформирован новый транспортный каркас – Собянин

Сергей Собянин принял участие в деловой сессии Московского урбанистического форума, который до 10 сентября проходит в “Зарядье”. Мэр столицы рассказал о новом транспортном каркасе, сформированном в городе.

По словам градоначальника, Москва является крупнейшим транспортным узлом, через который проходят железнодорожный, авиационный и автомобильный потоки. Это оказывает весьма большую нагрузку на столицу, а от ее развития зависит вся логистика России.

Несколько лет назад была поставлена грандиозная задача – сформировать новый транспортный каркас Москвы. На сегодняшний день эта задача считается решенной, хотя казалась немыслимой и непреодолимой, заявил Собянин.

В настоящий момент в Москве построено множество дорого, новых объектов транспортной инфраструктуры. Например, созданы Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. МЦД соединили восемь из 10 пригородных сообщений.

“Четвертый диаметр откроется уже скоро в течение нескольких недель”, – анонсировал градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что транспортные проекты, которые реализуют в Москве, отличаются масштабом, и их никто в мире не смог воплотить в жизнь за настолько короткий срок.