 

В Москве сформирован новый транспортный каркас – Собянин

24.08.2023, 22:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сергей Собянин принял участие в деловой сессии Московского урбанистического форума, который до 10 сентября проходит в “Зарядье”. Мэр столицы рассказал о новом транспортном каркасе, сформированном в городе.

По словам градоначальника, Москва является крупнейшим транспортным узлом, через который проходят железнодорожный, авиационный и автомобильный потоки. Это оказывает весьма большую нагрузку на столицу, а от ее развития зависит вся логистика России.

Несколько лет назад была поставлена грандиозная задача – сформировать новый транспортный каркас Москвы. На сегодняшний день эта задача считается решенной, хотя казалась немыслимой и непреодолимой, заявил Собянин.

В настоящий момент в Москве построено множество дорого, новых объектов транспортной инфраструктуры. Например, созданы Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. МЦД соединили восемь из 10 пригородных сообщений.

“Четвертый диаметр откроется уже скоро в течение нескольких недель”, – анонсировал градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что транспортные проекты, которые реализуют в Москве, отличаются масштабом, и их никто в мире не смог воплотить в жизнь за настолько короткий срок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Экс-аналитик ЦРУ – для Запада Украина грозит превратиться в «русский Вьетнам»

24.08 / СNN – заморозка линии фронта и нейтральный статус Киева — кандидат в президенты США представил план окончания конфликта на Украине

24.08 / Скончался прославленный врач-пульмонолог

24.08 / Андрей Воробьев: Подмосковные пенсионеры будут получать новые ежемесячные доплаты

24.08 / Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню

24.08 / Психоаналитик назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учебе

24.08 / Работодатели стали чаще нанимать соискателей старших возрастов

24.08 / FAZ – четвертовать и обезглавить Зеленского — слушатель немецкого радио предложил способ закончить войну на Украине

24.08 / Основатель группы “Алиса” пропал без вести: что известно на данный момент

24.08 / Президент Эстонии потребовал от премьера объяснить скандал по поводу торговли с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика