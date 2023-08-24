 

Климатическая аномалия на острове Тенерифе ставит в тупик ученых всего мира

24.08.2023, 22:25, Разное
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Один из самых интересных природных феноменов обнаружен на острове Тенерифе в Атлантическом океане. Этот остров, который является частью Канарских островов, славится своими прекрасными пейзажами и удивительной природой, но есть одно особенное явление, которое привлекает внимание туристов и ученых со всего мира.

Интересное явление состоит в том, что на острове Тенерифе можно наблюдать сразу два совершенно разных климатических пояса. Это вызывается географическим положением острова и его высотным профилем.

На западной стороне острова, где находится его столица Санта-Крус-де-Тенерифе, процветает типичный тропический климат. Теплые температуры в течение всего года, щедрые осадки и обилие зелени создают идеальную атмосферу для растительного мира и сельского хозяйства. Здесь можно увидеть пышные пальмовые рощи, цветущие сады и фруктовые плантации.


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