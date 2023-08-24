Кардиолог Варфоломеев назвал 6 признаков сердечной недостаточности, о которых вы не знаете

Сердечная недостаточность – глубокое и потенциально опасное заболевание сердца, постепенно нарастающее со временем. Сердце, как ключевой орган, играет важнейшую роль в обеспечении кровообращения по всему организму. Даже небольшие повреждения этого органа могут иметь серьезные последствия. Эта недостаточность, чаще всего, возникает после продолжительного периода повреждения, часто являясь результатом хронических состояний, таких как заболевания сердца и высокое кровяное давление.

В результате сердце становится менее способным к эффективной перекачке крови, так как оно становится ослабленным и менее подвижным. Это не означает полную остановку работы сердца, однако требуется поддержка, чтобы обеспечить его правильное функционирование. Очень важно обратить внимание на любые признаки сердечной недостаточности и провести диагностику.

“Подсознательно узнаваемые симптомы включают боли в груди и нерегулярное сердцебиение, однако есть и менее очевидные признаки”, – подчеркивает врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью для МедикФорума.

Симптомы сердечной недостаточности включают:

– Отеки ног, лодыжек и ступней

– Постоянный кашель или кашель с выделением белой или розовой мокроты с кровавыми включениями.

– Отеки в области живота

– Резкий набор веса из-за задержки жидкости

– Тошнота и потеря аппетита

– Проблемы с концентрацией и вниманием

При обнаружении указанных признаков, важно обсудить их с вашим врачом.

Более явные симптомы включают:

– Затрудненное дыхание при нагрузках или в положении лежа

– Постоянная усталость и слабость

– Сниженная способность к физическим упражнениям

– Хрипящее дыхание

Если возникнут следующие признаки, требуется немедленно вызвать скорую помощь:

– Боль в груди

– Обморок или сильная слабость

– Нерегулярное сердцебиение с одышкой, болевыми ощущениями в груди или потерей сознания.

– Внезапное тяжелое дыхание и кашель с белой или розовой пеной.

Проявление сердечной недостаточности может быть вызвано различными причинами. Она чаще всего наблюдается у пожилых людей старше 75 лет, но может появляться у людей всех возрастов. Существует несколько заболеваний, способных спровоцировать развитие сердечной недостаточности:

– Ишемическая болезнь сердца, когда артерии, снабжающие сердце кровью, становятся заблокированными из-за атеросклероза, что может вызвать стенокардию или инфаркт.

– Повышенное кровяное давление, нагружающее сердце и с течением времени способствующее развитию недостаточности.

– Различные состояния, влияющие на сердечную мышцу (кардиомиопатии).

– Нарушения ритма сердца (аритмии), включая мерцательную аритмию.

– Повреждения или дефекты сердечных клапанов.

– Врожденные пороки сердца, которые влияют на нормальное функционирование органа.