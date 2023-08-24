Диетолог Пономарева рассказала как убрать 5 см жира на животе за неделю без диет

Достижение стройной фигуры без лишних хлопот: врач поделился эффективным методом, позволяющим избавиться от 5 см жира на животе всего за одну неделю. Процесс проще, чем вы думаете, и не требует часов кардиотренировок или строгих ограничений в питании. Внесение небольших, но осознанных изменений в образ жизни может привести к впечатляющим результатам в короткие сроки.

Диетолог Василиса Пономарева представила этот простой диетический трюк, который может помочь сбросить 5 см жира на животе и терять от 0,5 до 1 кг каждую неделю. Весь секрет заключается в правильном порционировании пищи, и для этого не требуется дорогостоящих тренажерных абонементов или экзотических продуктов.

В рамках этого плана по снижению веса рекомендуется употреблять пищу три раза в день, но с умом. Ключевой момент заключается в распределении пищи на порции, опираясь на размеры своих рук. Вместо того чтобы предпочитать определенные продукты, необходимо следовать принципу: кулаковый размер крахмальных углеводов и ладонный размер нежирного белка в каждом приеме пищи. Добавьте к этому горсть овощей или салата.

Проведенные исследования показали впечатляющие результаты через шесть недель соблюдения данной диеты. Висцеральный жир снижается на 14%, кровяное давление и уровень холестерина нормализуются, а талия уменьшается на 5 см, даже без дополнительных физических нагрузок.

Примечательно, что в рамках этого плана можно наслаждаться закусками. Особое внимание следует уделить фруктам – две порции фруктов размером с кулак в день являются предпочтительными закусками. Также разрешается употребление полпинты обезжиренного молока или двух порций йогурта.

Не стоит забывать о здоровье. Перед началом плана по снижению веса рекомендуется проконсультироваться с врачом. Также, важно включить черный кофе в свой рацион. Этот напиток не вызывает инсулиновой реакции в организме во время голода, что стимулирует процесс аутофагии – клеточной уборки, способствующей сжиганию жира.

Комбинируя правильное питание с кофеиновыми “тренировками” и соблюдая правила здорового образа жизни, можно легко достичь заметных результатов в борьбе за стройную фигуру.