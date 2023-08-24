Продажи смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 в России за первый месяц выросли в 2,5 раза

Продажи смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 в РФ за первый месяц выросли в 2,5 раза по сравнению с продажами прошлогодних моделей Flip 4 и Fold 4. Эти важные данные были представлены пресс-службой компании МТС, ссылающейся на статистику своей розничной сети.

На долю Samsung Galaxy Z Flip 5 пришлось около 60% продаж, в то время как остальные 40% составили модели Z Fold 5. Наиболее востребованными оказались конфигурации с объемом 512 Гб. Об этом поделился генеральный директор розничной сети МТС, Андрей Губанов. Компания “М.Видео-Эльдорадо” также подтвердила увеличение спроса: предзаказы на новые модели 2023 года увеличились на 10% по сравнению с результатами Galaxy Z Flip 4 и Fold 4.

По словам ретейлера, в новой серии смартфонов Samsung Galaxy с гибкими экранами в их сетях модели Flip 5 выбирают чаще всего — 55% заказов приходится на них, в то время как Fold 5 покупают примерно 45% клиентов. В случае моделей четвертого поколения соотношение спроса составляло приблизительно 60% к 40%.

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 26 июля. Эти новинки поступили в продажу в сети МТС уже 29 июля, что почти на две недели раньше официального глобального релиза. Остальные российские ретейлеры начали принимать предзаказы на устройства с 26 июля.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, полагает, что общий объем продаж новых смартфонов Galaxy с гибкими экранами в РФ остался прежним. По его мнению, рост спроса, зафиксированный ретейлерами, объясняется перераспределением клиентов из закрывшихся магазинов в оставшиеся. Муртазин считает, что при укреплении рубля продажи новых складных смартфонов Samsung останутся на уровне 2022 года, около 140 тыс. устройств. В пессимистичном сценарии продажи Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 могут сократиться на 20%.