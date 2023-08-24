Андрей Воробьев: Подмосковные пенсионеры будут получать новые ежемесячные доплаты

Пенсионеры Подмосковья будут получать доплаты на счета автоматически. Для этого не нужно обращаться в органы власти.

“Стараемся быть в диалоге и понимать запросы жителей, предлагать именно ту помощь, которая им особенно нужна. С завтрашнего дня начинаем доплачивать неработающим пенсионерам с низкими доходами”, – заявил губернатор.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, доплаты будут осуществляться жителям Московской области, которые соответствуют ряду критериев, включая низкую пенсию (менее 18 тысяч рублей), возраст старше 65 лет, проживание на территории Подмосковья более 10 лет, а также статус неработающего.

Стоит отметить, что доплаты будут поступать на счета пенсионеров немного позже основной пенсии.

Помимо ежемесячных доплат, жители Московской области, имеющие право на перерасчет пенсии, получат также единовременные выплаты за текущий год.