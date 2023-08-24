Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню

Похороны певца Тото Кутуньо прошли в Милане. Сотни людей пришли к миланской базилики Санти-Нерео-эд-Акиллео, чтобы проводить артиста в последний путь. На церемонии прощания включили l’Italiano. Поклонники долго аплодировали и пели ту самую песню. Похороны знаменитости были воистину грандиозными.

Известно, что в последнее время Кутуньо болел. У него был рак простаты. Врачи боролись за жизнь знаменитого на весь мир певца, но тщетно. Его состояние они не смогли стабилизировать. Сердце 80-летнего композитора перестало биться в минувший вторник, 22 августа.

За всю свою жизнь Тото Кутуньо выпустил 19 дисков. Его песни исполняли Джо Дассен, Далида, Адриано Челентано, Мишель Сарду, Кари Тапио, Мирей Матье и многие другие артисты. В 1990 году Кутуньо принимал участие в песенном конкурсе “Евровидение” с композицией “Insieme: 1992”, где занял первое место.

Ранее о смерти Тото Кутуньо высказалась Диана Гурцкая, которая недавно потеряла мужа. Певица впервые вышла на связь с публикой после смерти супруга Петра Кучеренко. Артистка отозвалась об исполнителе хита l’Italiano как о легендарном талантливом человеке. Слова знаменитости приводили “Дни.ру”.