 

Новая система лечебного питания разработана в России

24.08.2023, 21:10, Разное
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Импортозамещение – важное направление для развития отечественной науки и промышленности. В последние годы российские ученые активно занимаются разработкой новых технологий, позволяющих заменить импортные продукты на отечественные аналоги. Это не только способ сократить расходы на импорт, но и содействовать развитию местной научно-технической базы и повысить независимость страны от внешних поставщиков.

Одной из важных областей, где удалось добиться успешного импортозамещения, является лечебное питание, в частности разработка энтеральных смесей для пациентов после тяжелых операций на желудочно-кишечном тракте. Эти смеси представляют собой специально разработанные продукты, которые обеспечивают необходимое количество питательных веществ и энергии для организма в период после хирургического вмешательства.

Импортозамещающая технология разработки энтеральных смесей основана на использовании отечественных компонентов и передовых научно-исследовательских разработок. Российские ученые создали уникальные формулы, которые учитывают особенности пищеварительной системы пациентов после операций на желудочно-кишечном тракте, а также их потребности в питательных веществах.


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