 

Разработана новая вакцина против туберкулеза

24.08.2023, 21:10, Разное
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Сегодня радостная новость пришла из университета “Сириус”: специалисты сообщили о значительном прогрессе в разработке вакцины против туберкулеза. Свою продуктивность в борьбе с этим опасным заболеванием вакцина подтвердила в ходе лабораторных исследований на грызунах.

В университетской пресс-службе журналистам было рассказано, что эти тестирования проводились на основе новаторского подхода, разработанного командой ученых. Длительные и тщательные исследования показали перспективность вакцины в предотвращении и лечении туберкулеза. Этот междисциплинарный проект объединил усилия ведущих экспертов в области медицины, биологии и фармакологии, что позволило достичь прорыва в борьбе с этим медицинским вызовом.

Ученые признают, что туберкулез до сих пор остается одной из серьезнейших проблем в мировом здравоохранении. Болезнь поражает легкие, а также другие органы, часто становясь причиной смерти. Для эффективной борьбы с ней требуются новые альтернативные методы, включая разработку безопасной и эффективной вакцины.


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