Мнение: Путин про Пригожина

Владимир Путин высказался про Евгения Пригожина. Президент России назвал трагедией крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» в Тверской области: «… прежде всего хочу выразить свои искренние соболезнования семьям всех погибших», — сказал Путин.

А еще Путин назвал Пригожина талантливым человеком: «Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен».

И добавил: «Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем».

А в арабоязычных соцсетях распространяется мем с изображением Евгения Пригожина, стилизованный под традиционные иллюстрации к сообщениям о гибели командиров «Хезболлы» или «Корпуса стражей иранской революции». Оказывается, на таких фотоколлажах изображается, как имам Али (зять пророка Мухаммеда, родоначальника шиизма в мусульманстве) обнимает бойца, о чьей гибели сообщается.

Под картинкой размещается подпись, включающая имя и позывной.

Под фотоколлажем, посвященном Пригожину, написано: «Неправедно убитый шахид Евгений Пригожин, Абу Табих (дословно: отец еды, кулинар)».

«Неправедно убитыми» называют шахидов, погибших не в бою, а в результате покушения, теракта, катастрофы, ДТП (подробности здесь).

А в телеграмм-каналах пишут: «Портрет Пригожина будет висеть на лобовых стеклах автомобилей, как раньше сталинский…».



отсюда

Правда что ли? Будет висеть?

На снимке: место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, в котором летел Евгений Пригожин и руководство ЧВК «Вагнер». Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ отсюда

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