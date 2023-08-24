 

Мнение: О страшных цифрах по Украине… Главный итог полутора лет?

24.08.2023, 20:42, Разное
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Есть вещи, которые до сих пор не укладываются в голове, хотя одни происходят в реальности. Здесь и сейчас.

Прошло ровно полтора года с того момента, как российский президент Владимир Путин февральской ночью объявил с телеэкрана о начале специальной военной операции. Которая продолжается до сих пор.

«Промежуточные итоги» этих 548 дней беспристрастно подвели в ООН, озвучив, на самом деле, страшные цифры.

По оценкам #ООН, общее число погибших с начала «украинского кризиса» может достигать полумиллиона. Об этом заявила заместитель генсека организации Розмари ДиКарло. Она не конкретизировала представленные данные ни по сторонам конфликта, ни по погибшим среди мирного населения и военным.

Просто в своём выступлении Розмари ДиКарло, не уточнив источник данных, привела цифры УВКПЧ ООН, согласно которым убиты по меньшей мере 9444 гражданских лиц, среди них 545 детей. «В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона», — сказала она.

Свыше 500 тысяч человек за 500 с лишним дней и ночей. Колоссальная плата за геополитические амбиции одних, самонадеянность других, упёртость третьих. Невосполнимые потери, которые, по-человечески, невозможно оправдать.

Но молох самоподдерживающегося конфликта требует новых жертв. И вот уже озвучиваются не менее страшные планы отправить в топку боевых действий ещё 3 млн чел. только с одной стороны.

Земли можно вернуть, — не сейчас, так потом, — города отстроить, предприятия восстановить, жизнь наладить. Вот только убитых уже никто и никогда не вернёт.

Не навоевались ещё?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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