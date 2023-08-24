Скорость передачи данных по комплектному USB-C кабелю для iPhone 15 может быть ограничена из-за использования стандарта USB 2.0

Скорость передачи данных по комплектному USB-C кабелю для iPhone 15 может быть ограничена из-за использования стандарта USB 2.0. Инсайдер Majin Bu, на который ссылается портал 9to5mac, приводит эту информацию.

По информации источника, провод USB-C для iPhone 15 будет обладать длиной 1,6 метра. Этот кабель будет отличаться более плотной и прочной конструкцией и будет соответствовать стандарту USB 2.0. Этот стандарт предоставляет возможность передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Таким образом, переход от проприетарного разъема Lightning к USB-C не повлияет на данную характеристику, поскольку и собственный разъем Apple также опирается на USB 2.0.

Помимо этого, Apple уже полностью перешла на использование разъема USB-C в своих планшетах. Например, iPad Air оснащен разъемом USB-C 3.1, а iPad 10 поддерживает USB-C 2.0. Вероятно, что базовые версии iPhone 15 также будут оснащены стандартом USB 2.0, тогда как модели Pro могут предложить более современные интерфейсы, такие как USB 3.1 или Thunderbolt, как это было с iPad Pro.

Также есть мнение, что все новые модели iPhone 15 будут совместимы с Thunderbolt, но Apple будет продавать соответствующие кабели отдельно, в то время как в коробке будет идти стандартный USB-C кабель 2.0. Это обусловлено более высокой стоимостью Thunderbolt кабелей. Например, кабель Thunderbolt 3 длиной 80 сантиметров продается за 39 долларов, в то время как версия Thunderbolt 4 длиной 1,8 метра уже стоит 129 долларов.

По слухам, презентация iPhone 15 и других новинок Apple запланирована на 12 сентября. Ранее “Газета.Ru” уже делилась информацией о дате и ориентировочной цене на новые iPhone 15 в России.