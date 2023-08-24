 

На мероприятии Gamescom 2023, проходившем в немецком городе Кельн, недавно был представлен увлекательный геймплейный трейлер мобильной игры под названием “Assassin’s Creed Jade”

24.08.2023, 20:30, Разное
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На мероприятии Gamescom 2023, проходившем в немецком городе Кельн, недавно был представлен увлекательный геймплейный трейлер мобильной игры под названием “Assassin’s Creed Jade”. Действие этой игры разворачивается в атмосфере Древнего Китая. Этот проект теперь получил официальное название, и ранее он был известен под кодовым именем Jade.

Впечатляющий трейлер Assassin’s Creed Jade позволяет окунуться в разнообразные и живописные локации Древнего Китая, представляя также характерные черты серии, включая увлекательный паркур и незаметное устранение врагов при помощи хитроумного скрытого клинка.

Эта захватывающая игра разрабатывается специально для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. На данный момент точная дата выпуска проекта остается тайной. На стадии разработки издатель Level Infinite, которое является подразделением известной китайской компании Tencent, объявил о начале приема заявок на участие во втором раунде закрытого бета-тестирования. Это предоставляет возможность всем желающим принять активное участие в тестировании игры.

Кроме того, уже 12 октября компания Ubisoft планирует выпустить еще одну игру во вселенной Assassin’s Creed, получившую название “Mirage”. Действие этой части будет разворачиваться в Багдаде IX века. Этот выпуск станет тринадцатой по счету частью серии, и разработчики обещают вернуться к корням франшизы, чтобы порадовать преданных поклонников приключений ассасинов.

Кроме того, ранее на официальном сайте проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 была опубликована информация о новой дате выхода игры.


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