 

Врач Пономарева назвала добавку, которая замедляет процесс старения клеток

24.08.2023, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Старение – неотъемлемая часть нашей жизни, над которой мы, казалось бы, не имеем контроля. Однако наш образ жизни может влиять на то, как быстро мы стареем и как долго остаемся активными. Это включает в себя питание, упражнения и, возможно, даже дополнения.

Старение – неотъемлемая часть нашей жизни, над которой мы, казалось бы, не имеем контроля. Однако наш образ жизни может влиять на то, как быстро мы стареем и как долго остаемся активными. Это включает в себя питание, упражнения и, возможно, даже дополнения.

Один такой дополнительный элемент – CoQ10, также известный как коэнзим Q10. Этот естественный химический компонент, по словам диетолога Василисы Пономаревой, способен сделать настоящие чудеса для нашего здоровья и жизненной энергии. CoQ10 производится организмом и также содержится в некоторых продуктах питания. Его роль в организме крайне важна. CoQ10 служит источником клеточной энергии, обеспечивая работу наших клеток, а также действует как защитник от повреждений, вызванных свободными радикалами, благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Эффекты старения, генетика и определенные медикаменты могут уменьшить уровень CoQ10, ухудшая состояние клеток и способствуя окислительному стрессу. Однако дополнительный прием CoQ10 может компенсировать этот дефицит.

CoQ10 также известен своей антивозрастной силой. Он действует как “турбокомпрессор” для клеток, помогая производству важнейшей клеточной энергии. Исследования показывают, что дополнения CoQ10 положительно влияют на уровень усталости, даже у здоровых людей, и тех, кто сталкивается с усталостью от фибромиалгии или лекарств.

Доказательства также указывают на то, что CoQ10 может оказывать благотворное воздействие на сердечно-сосудистые заболевания и воспаления. Однако, чтобы полностью понять его потенциал, требуются дополнительные исследования и клинические испытания с участием большего числа участников.

Итак, где можно найти CoQ10? Эксперты советуют включить в свою диету продукты, богатые этим соединением. Однако, если сложно получить достаточное количество через питание, дополнительные варианты, такие как добавки, также могут быть эффективны.

CoQ10, кажется, действительно может играть важную роль в поддержании нашей энергии и замедлении процессов старения. Но как всегда, проконсультируйтесь с медицинским профессионалом, прежде чем вносить значительные изменения в свой режим питания или прием добавок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Скорость передачи данных по комплектному USB-C кабелю для iPhone 15 может быть ограничена из-за использования стандарта USB 2.0

24.08 / На мероприятии Gamescom 2023, проходившем в немецком городе Кельн, недавно был представлен увлекательный геймплейный трейлер мобильной игры под названием “Assassin’s Creed Jade”

24.08 / Сейсмологи из НИТУ МИСИС детально изучают закономерности в сейсмической активности

24.08 / Ученые извлекли ДНК возрастом почти 3000 лет из обломкова глиняного кирпича

24.08 / А вот теперь мятеж окончен

24.08 / Япония отменила запрет на поставку морепродуктов в Россию

24.08 / На выставке Gamescom 2023 в Кельне компания Qualcomm презентовала мобильную чипсетную линейку — Snapdragon G

24.08 / “Приятное ощущение” – Анна Семенович освоила новую профессию

24.08 / Последовательность мужской хромосомы

24.08 / «Новопреставленный шахид»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика