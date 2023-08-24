Врач Пономарева назвала добавку, которая замедляет процесс старения клеток

Старение – неотъемлемая часть нашей жизни, над которой мы, казалось бы, не имеем контроля. Однако наш образ жизни может влиять на то, как быстро мы стареем и как долго остаемся активными. Это включает в себя питание, упражнения и, возможно, даже дополнения.

Старение – неотъемлемая часть нашей жизни, над которой мы, казалось бы, не имеем контроля. Однако наш образ жизни может влиять на то, как быстро мы стареем и как долго остаемся активными. Это включает в себя питание, упражнения и, возможно, даже дополнения.

Один такой дополнительный элемент – CoQ10, также известный как коэнзим Q10. Этот естественный химический компонент, по словам диетолога Василисы Пономаревой, способен сделать настоящие чудеса для нашего здоровья и жизненной энергии. CoQ10 производится организмом и также содержится в некоторых продуктах питания. Его роль в организме крайне важна. CoQ10 служит источником клеточной энергии, обеспечивая работу наших клеток, а также действует как защитник от повреждений, вызванных свободными радикалами, благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Эффекты старения, генетика и определенные медикаменты могут уменьшить уровень CoQ10, ухудшая состояние клеток и способствуя окислительному стрессу. Однако дополнительный прием CoQ10 может компенсировать этот дефицит.

CoQ10 также известен своей антивозрастной силой. Он действует как “турбокомпрессор” для клеток, помогая производству важнейшей клеточной энергии. Исследования показывают, что дополнения CoQ10 положительно влияют на уровень усталости, даже у здоровых людей, и тех, кто сталкивается с усталостью от фибромиалгии или лекарств.

Доказательства также указывают на то, что CoQ10 может оказывать благотворное воздействие на сердечно-сосудистые заболевания и воспаления. Однако, чтобы полностью понять его потенциал, требуются дополнительные исследования и клинические испытания с участием большего числа участников.

Итак, где можно найти CoQ10? Эксперты советуют включить в свою диету продукты, богатые этим соединением. Однако, если сложно получить достаточное количество через питание, дополнительные варианты, такие как добавки, также могут быть эффективны.

CoQ10, кажется, действительно может играть важную роль в поддержании нашей энергии и замедлении процессов старения. Но как всегда, проконсультируйтесь с медицинским профессионалом, прежде чем вносить значительные изменения в свой режим питания или прием добавок.