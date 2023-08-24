Психоаналитик назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учебе

Многие родители задаются вопросом, как им и детям правильно подготовиться к новому учебному году. Психоаналитик Ирина Смолярчук поделилась главными рекомендациями.

“Главный мотиватор к учёбе и желанию учиться — атмосфера в семье, настроение родителей. Как они относятся к школе и воспринимают 1 сентября. Соболезнуют они ребёнку или готовятся как к празднику. Если родители соотносят 1 сентября с позитивными эмоциями, это правильно, поддержка ребенку необходима»”, — цитирует эксперта RT. По словам Смолярчук, если ребенок — интроверт, то атмосфера праздника особенно необходима. Если же ребенок социализированный, то в целом он и сам вольётся в процесс, передает “Радио 1”.