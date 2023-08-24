 

Работодатели стали чаще нанимать соискателей старших возрастов

24.08.2023, 20:15, Новости дня
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Зафиксирован рост интереса работодателей к кандидатам старшего возраста. Об этом сообщил генеральный директор сервиса “Работа.ру” Александр Ветерков.

Информацию подтвердила главный эксперт hh.ru, эксперт по рынку труда Наталья Данина. “По данным hh.ru, наиболее активно соискателей в пенсионном возрасте приглашают на вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала, в сферы транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, на производство и сервисное обслуживание, а также на работу в сфере финансов и бухгалтерии”, — цитирует ее RT.


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