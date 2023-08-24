 

Ученые извлекли ДНК возрастом почти 3000 лет из обломкова глиняного кирпича

24.08.2023, 19:57, Разное
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Ученые из Оксфордского университета в последний раз сделали значительное открытие, посвященное изучению ДНК. В ходе своего исследования они успешно извлекли ДНК возрастом почти 3000 лет из обломкова глиняного кирпича, найденного в Месопотамии.

Месопотамия, расположенная в древнем Междуречье между реками Тигр и Евфрат, была одной из ранних цивилизаций человечества. Ее история простирается на тысячи лет, и люди, жившие здесь, оставили нам множество следов своего культурного и исторического развития.

Однако извлечение ДНК из столь старых образцов является поистине уникальным достижением. Ученые столкнулись с особыми трудностями, так как глиняный кирпич не является идеальным источником ДНК. Однако последние технологические достижения, связанные с секвенированием ДНК, позволили ученым преодолеть эти ограничения.


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