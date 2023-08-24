 

А вот теперь мятеж окончен

24.08.2023, 19:50, Разное
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С Пригожиным поступили, как с персонажем гангстерской саги, — в соответствии с созданным им самим образом и реальной биографией.


Место крушения частного самолета, в котором погибли Евгений Пригожин, Дмитрий «Вагнер» Уткин и еще 8 человек, из них трое — члены экипажа джета. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Со времен экранного дона Корлеоне этот сюжет обыгрывается неизменно. Некий член преступного картеля возомнил о себе слишком много и совершил роковую ошибку. Его призывают к боссу на правеж. Глава клана прощает оступившегося, говорит с ним строго, но снисходительно — дает шанс исправиться. А потом успокоенного персонажа всегда неожиданно и показательно убивают.

Множество обозревателей, в том числе и я, предполагали, что после разгрома империи Пригожина ее хозяин может и погибнуть. В течение совсем короткого времени были уничтожены или резко ограничены в объемах его ключевые политические и экономические ресурсы. Вопрос личной защиты с учетом накопившегося количества врагов стал особо актуален, а возможности ее обеспечения резко ослабли. Не стало больше свободного доступа к первым лицам иерархической пирамиды управления, личные вооруженные силы резко сократились и оказались в подвешенном состоянии (как и перспективы их содержания), обрезан доступ к крупной наличности, развалена пропагандистская медиаимперия…

И вот наступила развязка. Пригожин погиб в крушении авиалайнера в числе 10 человек, находившихся на борту. Отдельные показания свидетелей о звуках взрыва и видео падения объятого пламенем самолета заставляют выдвинуть две версии:

  • взрывное устройство на борту

  • обстрел зенитным ракетным комплексом (или ракетой с истребителя).

    • ПЗРК исключен — борт начал входить в пике с высоты 8,5 км. Носимых зенитных вооружений, способных стрелять на такую высоту, не существует. Максимальные высоты, заявленные производителями на международных выставках, — 5 км ЗРК Starstreak (Великобритания) и, согласно источникам, 6 км у самого продвинутого варианта ПЗРК «Верба» (Россия).

    Зенитный ракетный комплекс типа «Тор», «Панцирь» или «Бук» пока нельзя исключить, хотя признанные специалисты не увидели на фото и видео с места падения признаков его применения. Кроме того, пуск такой ракеты слишком заметен в радиусе 10 км.

    Вместе в Пригожиным погиб и сам «Вагнер» — основатель ЧВК и его военный лидер Уткин.

    Спустя ровно два месяца после закончившегося странным примирением мятежа Пригожина

    внятный сигнал получили все, кто слишком возомнил о себе в ходе СВО. Многим сильным страны сей есть о чем задуматься….

    Кто бы ни планировал подобную акцию (без прямого участия первых лиц в РФ происходили многие подобные события), политический ее итог очевиден — имидж государства в восприятии так называемого простого народа лишь укрепился. Кто были эти люди, вряд ли мы узнаем в ближайшее время.

    Ультранационалисты жаждали «народной войны» — вот и получите. Это и есть ее приметы в созданной системе, так похожей на взаимоотношения мафиозных кланов, к созданию которых погибший имел непосредственное отношение.

    Валерий Ширяев

    Редакция может не разделять точку зрения обозревателя.

    ОТ РЕДАКЦИИ

    Как и жертвы мятежа, члены экипажа вновь погибли за чужие грехи. Редакция выражает соболезнование семьям и близким пилотов и бортпроводницы рейса RA-02795.

    Источник: Новая газета


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