Япония отменила запрет на поставку морепродуктов в Россию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подписал указ, снимающий запрет на поставки морепродуктов в Россию и Белоруссию, сообщает NHK.

По мнению кабмина страны, такое решение поможет частично компенсировать производителям убытки после введённого Китаем эмбарго из-за начала сброса в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1».

– Своё решение мы согласовали с нашими американскими союзниками. Они дали добро на поставку морепродуктов в Россию и даже попросили нас не вводить квоты. Нам известно, что русские очень ценят японские рыбные блюда, поэтому любят их готовить из любого материала, – отметил глава правительства.

Кисида добавил, что в настоящий момент создан канал для оплаты поставок морепродуктов – чтобы не нарушать санкции, российская сторона будет использовать бартер с обменом сжиженного природного газа из проекта «Сахалин-1».

– Сбрасываемая в Тихий океан вода прошла достаточную степень очистки, это значит, что небольшие дозы радиации не отразятся на здоровье россиян. Наши соотечественники тоннами употребляют в пищу токсичное пальмовое масло и все живы-здоровы, а рыбку только по праздникам, – рассказали в Роспотребнадзоре.

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