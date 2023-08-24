На выставке Gamescom 2023 в Кельне компания Qualcomm презентовала мобильную чипсетную линейку — Snapdragon G

На выставке Gamescom 2023 в Кельне компания Qualcomm порадовала аудиторию презентацией своей новой мобильной чипсетной линейки — Snapdragon G. Из всего разнообразия новых устройств, основанных на платформе G3x Gen 2, особое внимание привлекла портативная игровая консоль Ayaneo Pocket S.

Серия включает в себя три варианта чипсетов. Звездой стала модель Snapdragon G3x Gen 2, занимающая почетное место в линейке. Она не только поддерживает трассировку лучей, но также способна взаимодействовать с устройствами, оборудованными камерами. Согласно заявлениям от Qualcomm, новинка демонстрирует выдающуюся производительность в сравнении с первым поколением G3x: благодаря графическому ускорителю Adreno A32 графика улучшилась вдвое, а процессор обеспечивает более чем 40% увеличение производительности по сравнению с предшественником.

Snapdragon G1 предназначен для устройств, использующихся для стриминга игр через локальные сети или облачные сервисы. Этот чип обеспечивает высокое качество изображения и звука, при этом потребляя минимальное количество энергии.

Модель Snapdragon G2 обеспечивает возможность запуска мобильных игр, гарантируя баланс между производительностью и энергоэффективностью. Это положительно сказывается на времени автономной работы портативных консолей, использующих этот чип. Все модели серии оборудованы общим восьмиядерным процессором Kryo. Однако, G1 и G2 лишены поддержки трассировки лучей и работы с камерами.

Первым гаджетом на базе флагманского Snapdragon G3x Gen 2 станет консоль Pocket S от компании Ayaneo, официальная презентация которой намечена на декабрь 2023 года. Разработчики обещают предоставить высокую производительность в компактном и легком портативном устройстве. Консоль будет оснащена системой активного охлаждения и будет доступна в нескольких вариантах памяти.