 

Основатель группы “Алиса” пропал без вести: что известно на данный момент

24.08.2023, 19:05, Новости дня
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Музыкант Андрей Шаталин – создатель группы “Демокритов колодец” и один из основателей группы “Алиса”. Сегодня стало известно о том, что гитарист пропал без вести в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Шаталина ищут уже два дня. Музыкант ушел во вторник утром, 22 августа. На данный момент поиском занимается в том числе отряд “ЛизаАлерт” – добровольческое некоммерческое общественное объединение.

По Сети с молниеносной скоростью разлетелись ориентировки на Шаталина. Волонтеры указали 175-сантиметровый рост музыканта, его худощавое телосложение, а также зеленый цвет глаз. Андрей был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки.

Информацию, которая поможет в поиске основателя группы “Алиса”, можно сообщить по телефонам +7 911 778 71 38 (инфорг Евгения), 8 800 700 54 52 или 112.

Андрей Шаталин родился в апреле 1960 года в Красноярске. В 1980-м он поступил на строительный факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. Также работал на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В 1981-м основал группы “Демокритов колодец” вместе со студентами железнодорожного института, а через два года стал гитаристом группы “Алиса”.


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