“Приятное ощущение” – Анна Семенович освоила новую профессию

Анна Семенович в рамках Московского урбанистического форума освоила новую профессию. Певица на время предстала в качестве регистратора браков. Она поженила 12 пар и, конечно, исполнила для них песню. Об этом сообщает Пятый канал.

Исполнительница рассказала изданию царящем на мероприятии океаном любви и море улыбок. По словам Семенович, ее выполнила благую миссию и очень рада, что произнесла “Я объявляю вас мужем и женой”. Певица призналась, что в тот момент очень волновалась. “Приятное ощущение”, – поделилась эмоциями знаменитость.

Семенович считает разные взгляды на бракосочетание нормой. Она убеждена, что показателем готовности пары узаконить свои отношения является, кроме любви, стремление завести детей. При этом Анна не разделяет мнения о том, что для свадьбы бывает рано или поздно. Мол, вступать в брак нужно тогда, когда есть любовь. Нет разницы, сколько человеку лет. Можно жениться и в 20, и в 30, и в 40 лет, отметила звезда.

Напомним, 43-летняя Анна Семенович никогда не была замужем, хотя имела немало партнеров. Певица на всякий случай заморозила яйцеклетки. Теперь она может обзавестись ребенком в любом возрасте.