 

ERR – президент Эстонии потребовал от премьера объяснить скандал по поводу торговли с Россией

24.08.2023, 18:45, Новости дня
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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кая Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности её супруга. Как передаёт ERR, ранее стало известно, что транспортная компания, частично принадлежащая мужу Каи Каллас, продолжала работать в направлении РФ во время спецоперации на Украине.


AP

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кая Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности её супруга. Как передаёт ERR, после этого, по словам президента, можно будет оценить серьёзность ситуации и дальнейшие действия Каллас.

«Немного грустно говорить об этом, поскольку сегодня мы отмечаем День независимости Украины, но я думаю, что общественность ждёт объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придётся подумать самой и поговорить со своими советниками о том, каковы будут дальнейшие действия», — заявил Карис.

Как напоминает портал, ранее стало известно, что транспортная компания, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала работать в направлении РФ во время спецоперации на Украине. Каллас отметила, что у Халлика нет клиентов из числа предпринимателей России, и что компания, о которой идёт речь, помогает одному из эстонских клиентов прекратить производственную деятельность в России.

Кая Каллас рассказала ERR, что она премьер-министр, а не предприниматель, и они с супругом не занимаются бизнесом, а все вопросы должны быть адресованы компании Stark Logistics.

«Я думаю, что деталей, безусловно, больше. И если, по её словам, она премьер-министр, значит, она и должна это объяснить», — добавил Карис.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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