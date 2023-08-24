«Новопреставленный шахид»

Арабский мир осмысляет гибель Пригожина.



Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, в котором летел Евгений Пригожин и руководство ЧВК «Вагнер». Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В арабоязычных соцсетях распространяется мем с изображением Евгения Пригожина, стилизованный под традиционные иллюстрации к сообщениям о гибели командиров «Хезболлы» или «Корпуса стражей иранской революции».

Обычно на таких фотоколлажах изображается, как имам Али (зять пророка Мухаммеда, родоначальника шиизма в мусульманстве) обнимает бойца, о чьей гибели сообщается. Вокруг них, обнявшихся, стоят современные видные шиитские деятели (тоже почившие). Например, аятолла Хомейни — лидер исламской революции в Иране. Все эти люди приветствуют в раю вновь прибывшего шахида.

Под картинкой размещается подпись, включающая имя и позывной.

Под фотоколлажем, посвященном Пригожину, написано:

«Неправедно убитый шахид Евгений Пригожин, Абу Табих (дословно: отец еды, кулинар)».

Эпитетом «неправедно убитый», «угнетенный» в шиитской традиции обычно сопровождают имя шахида, погибшего не в прямом бою (те — моджахеды), а в результате покушения, теракта и т.п.

Напомним, ЧВК «Вагнер» на протяжении многих лет заключала с сирийским правительством Асада договоры на «охрану месторождений», на деле участвуя в боевых операциях «на земле».

Шиитская боевая группировка «Хезболла» и «Корпус стражей исламской революции» также являются сторонниками Башара Асада.

Вадих Эль-Хайек,

специально для «Новой газеты»

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