Мнение: Почему русский бизнес не поддался на шантаж США

Британский политолог Марк Галеотти — вражина, причём из крупных — пишет, что санкции против русских предпринимателей плохо работают. На Западе ещё весной 2022 ожидали, что русские бизнесмены дружно бросятся свергать Путина по приказу из США, но получилось ровно наоборот. Предприниматели чуть ли не сплотились вокруг Кремля.

Цитирую характерный фрагмент (ссылка 1, ссылка 2):

…Когда активы российских политиков и предпринимателей за рубежом были арестованы, а им самим был запрещён въезд в западные страны, они ещё больше стали зависеть от того, что у них есть на родине. «Ирония заключается в том, что санкции, запрет на выдачу виз и въезд, а также арест активов привели к тому, что многие из этих людей стали больше, а не меньше зависеть от Кремля», — пишет британский политолог.

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Галеотти считает, что для того чтобы действительно помочь Украине, на Западе должны «делать всё, что в наших силах, чтобы побудить видных россиян порвать с Путиным». И персональные санкции он всё же считает одним из лучших способов этого добиться, — конечно, не в том виде, в котором они действуют сейчас. Основная проблема в том, что ни одна из стран, которая ввела ограничительные меры против конкретных россиян, не предложила чётких критериев, как им добиться исключения своей фамилии из санкционного списка…

Вот что я думаю по этому поводу.

Первое. Профессор Галеотти — один из главных специалистов по СССР, он вредит нам более 30 лет. Это очень известная и титулованная персона: перечень его сомнительных достижений вы можете найти в Википедии, причём на добром десятке языков, включая украинский. И если уж даже такие звёзды, как Марк Галеотти, не понимают даже самого элементарного про устройство современной России, пожалуй, дела у Запада плохи. Сложно охотиться на реального медведя, если ты изучал повадки медведей по книжке «Винни-Пух и Все-Все-Все».

Второе. Санкции США не только разозлили предпринимателей и ослабили их связи с Западом. Санкции США стали поистине королевским подарком для русского бизнеса. По сути, иностранцев, которые контролировали в России огромную долю рынка, вынудили отдать русским свои заводы, свои ценные бумаги и свою долю рынка, причём сделать это постепенно, по частям, в течение года, чтобы русские успели этот роскошный подарок переварить.

Понятно, что многие предприниматели от ввода санкций понесли убытки: как минимум на среднесрочном периоде. Однако если смотреть хотя бы на 5-10 лет вперёд, то большей части русского бизнеса санкции пошли на пользу. Для некоторых санкции и вовсе стали неожиданной экскурсией в бурные 1990-х, то есть возможностью сколотить состояние в короткий срок и почти с нуля. Разница была только в том, что в 2022 большие деньги можно было делать без риска для жизни и в полном согласии со своей совестью.

Третье. Мистер Галеотти предлагает применить к русским предпринимателям классическую схему шантажа: «мы будем вас душить, но если вы встанете перед нами на колени и заплатите нам тяжёлую дань, мы позволим вам сделать пару глотков воздуха». Бизнесмены постоянно сталкиваются с такими щедрыми предложениями — это часть игры. Чтобы далеко не ходить за примерами, укажу хотя бы на явление потребительского экстремизма, когда клиент обливается по своей неловкости горячим кофе, а потом требует от кафе несуразно большую компенсацию за «ущерб». Аналогичным образом могут пытаться кошмарить бизнес поставщики, оптовые покупатели, местные власти и собственные сотрудники.

Если речь идёт про случайный конфликт, предприниматель, даже понимая полную свою правоту, обычно пытается разрешить ситуацию ко всеобщему удовлетворению, предложив другой стороне символическую скидку или что-нибудь в этом роде. Как правило, получается: всё же разумных людей большинство, так что спокойный деловой разговор в сочетании с добродушным настроем творят чудеса.

Однако если речь идёт про осознанный шантаж, предприниматели рефлекторно реагируют жёстко — от вызова охраны или полиции до подачи заявления в прокуратуру. Это не только самая разумная, но и самая привычная для предпринимателей стратегия.

Чтобы успешно действовать по методу мистера Галеотти, то есть шантажом, надо иметь тотальное превосходство в силе и ошеломляющую способность причинять неприятности. Также надо иметь хотя бы пару чистых участков на репутации, чтобы предприниматель поверил, что шантажист свои обещания выполнит.

У Запада сейчас нет ни того, ни другого. Даже маленький бедный Нигер уже позволяет себе раздавать пощёчины высокопоставленным американским крысам, которые пытаются говорить с африканцами с позиции силы. Против России США и вовсе бессильны, так что наши бизнесмены чувствуют себя вполне защищёнными. Ход мыслей примерно такой: «Мистер Галеотти, а что мне вы сделаете-то? Ещё одну яхту отберёте? Так я ведь с первого раза урок выучил, в порты стран-жуликов заходить больше не буду».

Кроме того, никаким обещаниям американцев больше не верят, даже письменным, так как нынешнее поколение американских политиков действует по известному украинскому принципу: «нужно давать мразям любые обещания, а вешать будем потом». Или, точнее, единичные чудаки по инерции американцам до сих пор верят, но американцы чуть ли не каждый месяц демонстрируют на примере сдавшихся им «хороших русских» свою хроническую вероломность.

В этих условиях у русского бизнеса никаких причин сдерживать естественную неприязнь к США. Если же учесть, что Россия — не банановая республика и не лимитроф, и потому подавляющее большинство русских бизнесменов является патриотами России, то фантазии британского профессора становятся совсем уж оторванными от реальности.

Впрочем, повторюсь, это скорее наша удача, чем наша проблема. США объективно являются нашим врагом, а если аналитический департамент врага возглавляют клинические дураки, воевать становится легче. Несколько опаснее, так как дураки способны на саморазрушительные безумства, но, пожалуй, не настолько опасно, чтобы риск ядерной войны был чересчур велик. Вступать с Россией в прямой военный конфликт в США не готовы: в том числе потому, что политики там до сих пор всерьёз надеются на успех своих санкций, «контрнаступов» и тому подобных начинаний.