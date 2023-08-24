Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 24.08.2023

Техническое.

1. Пока в отъезде + в связи с ситуацией с гибелью Пригожина в блоге на 2-3 дня введен режим комментариев только для друзей. На выходных будет снова отключен как вернусь домой.

2. Попутно модератор протетируют обновленный список сокрытия комментариев по ключевым словам в рамках предлагаемого ЖЖ инструментария. Система там прямо скажем такая себе, поэтому надо тестить. Плюс еще капчу на след.неделе снова потестит. По итогам тестирования в сентябе подумаем – использовать ли их дальше или ну их…

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