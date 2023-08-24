 

Новый риск для беременных

24.08.2023, 17:33, Разное
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Недавно группа ученых из Университета Южной Калифорнии провела исследование, которое привлекло внимание общественности к новому риску загрязнения воздуха для беременных женщин.

Исследование, проведенное на протяжении нескольких лет, показало, что загрязнение воздуха может иметь серьезные последствия для беременных женщин и их будущих детей. Ученые выяснили, что те, кто живет в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, более подвержены риску преждевременного рождения, низкого веса ребенка при рождении и другим осложнениям беременности.

Основными источниками загрязнения воздуха являются промышленные предприятия, автотранспорт и использование фоссильных топлив. Высокий уровень выбросов таких вредных веществ, как оксиды азота, диоксид серы, метан и другие, может сильно повлиять на качество воздуха, особенно в городах с интенсивным движением транспорта и промышленными районами.


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