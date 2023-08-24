Роскосмос начал сбор доказательств фальсификации успешной посадки модуля «Чандраян-3» на Луну

На портале государственных закупок опубликован тендер Роскосмоса под названием «Сбор и анализ доказательств фальсификации посадки индийской АМС

«Чандраян-3». Начальная цена торгов – 260 млн рублей. Контракт будет

заключён с исполнителем, который предложит наименьшую цену.

Автоматическая межпланетная станция с посадочным лунным

модулем «Чандраян-3» была запущена Индийской организацией космических исследований 14

июля. Выполнив несколько витков вокруг Земли, станция отправилась к Луне и 5

августа вышла на окололунную орбиту. Посадочный модуль «Викрам» отделился от

корабля 17 августа и через шесть дней после этого начал спуск на Южный полюс

Луны. Роскосмос считает, что полёт «Чандраяна-3» полностью

сфальсифицирован.

«Посадка на Луну – сложнейшая научная и инженерная задача,

которая не под силу даже великим космическим державам. В прошлом веке не

удалось американцам, а на днях потерпели неудачу и мы. И теперь мы должны

поверить, что какая-то Индия посадит модуль? Вы видели, как они живут? Знаете, зачем им нужен канат? Совершенно понятно, что всё снято

в Болливуде и дозированно сливается в интернет», – сказал глава Роскосмоса Юрий

Борисов.

Индийская сторона категорически отвергает обвинения в

фальсификации лунной экспедиции и обещает показать не только записи камер

лунохода «Прагъян», но и все материалы объективного контроля. Роскосмос, в свою

очередь, утверждает, что индийцы пытаются создать вал информационного шума и

спрятать за ним проколы своей дезинформации.

Свои предложения на конкурс уже прислали Russia Today, Мосфильм и несколько

Telegram-каналов. Наилучшая цена сейчас – 192 млн рублей.

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